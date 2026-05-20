Video Rusia publică imagini de la un exerciţiu militar în care sunt utilizate focoase nucleare

Data actualizării: Data publicării:
Rusia a difuzat miercuri imagini despre care a afirmat că prezintă soldaţi care livrează focoase nucleare pentru sisteme de lansare mobile Iskander-M, încărcându-le şi apoi deplasându-le fără a fi detectate la locurile de lansare în cadrul unui exerciţiu nuclear major, relatează Reuters.

Într-un comunicat trimis media de stat, Ministerul Apărării a afirmat că forţele sale au exersat aducerea unităţilor „la cele mai înalte niveluri de pregătire de luptă pentru utilizarea armelor nucleare”.

Exerciţiul de trei zile, care a început marţi şi se desfăşoară în Rusia şi Belarus, are loc într-un moment în care Moscova este angrenată în ceea ce caracterizează drept o luptă existenţială cu Occidentul şi Ucraina, iar tensiunile cu NATO şi Europa din cauza războiului sunt mari, notează Agerpres.

Ministerul Apărării a anunţat marţi că în exerciţiu sunt implicaţi 64.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de aeronave, 73 de şi 13 submarine şi că acesta va include şi repetarea procedurilor de lansare pentru armele ruseşti nucleare tactice aflate în Belarus.

În înregistrarea video difuzată de Mosova pot fi văzute forţele nucleare ruse mişcându-se într-un convoi printr-o zonă împădurită, camuflându-şi autovehiculele şi ridicând apoi un lansator în poziţie de tragere. Cu o rază de acţiune de până la 500 km, Iskander-M poate transporta atât focoase nucleare, cât şi convenţionale.

