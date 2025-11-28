Rusia reacționează după ce șeful de cabinet al lui Zelenski și-a dat demisia: „O profundă criză politică”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aruncat țara într-o profundă criză politică, relatează Reuters.

„La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată de scandaluri de corupție”, a spus Peskov reporterilor, potrivit agenției de știri TASS.

„Nu cred că cineva trebuie să răspundă în acest moment la întrebarea ce va rezulta în final din toate acestea.”

Andrii Iermak, un aliat apropiat al liderului de la Kiev, care a condus echipa de negociatori a Ucrainei la discuțiile de pace susținute de SUA, și-a dat demisia vineri, la câteva ore după ce agenții anticorupție i-au percheziționat locuința.

Demisia lui Iermak survine în contextul în care Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui ucrainean, în care sunt implicați aliații săi. La începutul acestei luni, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a pus sub acuzare opt suspecți într-un complot care implică compania nucleară de stat Energoatom, numindu-l pe Timur Mindich, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski, drept liderul grupului.

Ministrul justiției, Herman Halushchenko, și ministrul energiei, Svitlana Hrynchuk, au fost demiși pe 19 noiembrie. Ei nu au fost acuzați. Mindich a fugit din Ucraina înainte de a fi acuzat. El a fost sancționat de Zelenski și pus pe lista persoanelor căutate.

