Rusia recunoaște că și-a reconsiderat strategia: Lovește „tot ce mișcă” în Ucraina

Moscova lovește acum ținte fără discriminare pe tot teritoriul Ucrainei, ca răspuns la intensificarea atacurilor de la Kiev asupra teritoriului rus, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 13 septembrie.

Peskov a susținut că Rusia a evitat până acum atacurile fără discriminare, dar și-a schimbat abordarea după ce Ucraina a început să vizeze infrastructura economică și strategică rusă.

„Federația Rusă nu a lovit orice și pe oricine”, a declarat Peskov reporterilor. „A început să facă acest lucru după ce ucrainenii înșiși au deschis cutia Pandorei.”

Declarațiile lui Peskov au făcut ecou avertismentului anterior al președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căruia Ucraina „a deschis cutia Pandorei” prin lovirea țintelor economice rusești.

Putin a declarat pe 22 august că Moscova va riposta vizând „sectoarele economice sensibile” ale Ucrainei.

„(Ucraina) și-a propus să ne afecteze economia. Ce a făcut? A deschis chiar ea această cutie a Pandorei. Așteptați-vă la un răspuns care va viza sectoarele voastre economice cele mai sensibile”, a declarat Putin la sfârșitul lunii august.

Moscova a crescut dramatic numărul dronelor de atac cu motor cu reacție pe care le lansează împotriva Ucrainei în ultimele săptămâni, Kievul confruntându-se cu atacuri deosebit de intense și aproape constante.

Dronele rusești au țintit Kievul aproape continuu timp de mai bine de o săptămână, de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii septembrie, lăsând locuitorii îngrijorați cu privire la ce va aduce iarna care se apropie.

Rusia a țintit sistematic rețeaua energetică a Ucrainei încă din primul an al războiului pe scară largă, provocând pagube extinse infrastructurii critice și cauzând întreruperi repetate de curent.

La rândul său, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, a depozitelor de combustibil și a altor ținte strategice, în efortul de a reduce veniturile energetice ale Moscovei și de a spori presiunea economică.

Atacul cu drone din noaptea de 13 septembrie a adus războiul aproape de granița cu Polonia, fiind raportate lovituri în regiunea Volyn din nord-vestul Ucrainei, în apropierea punctului de trecere a frontierei Yahodyn–Dorohusk.

Dronele rusești au avariat o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei și au lovit locomotiva unui tren de călători pe ruta Kiev–Varșovia, în apropierea frontierei Ucrainei cu Polonia.

În ultima săptămână au fost înregistrate cel puțin patru atacuri rusești asupra benzinăriilor din Kiev. Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat pe 11 septembrie că orașul nu dispune de resursele necesare pentru a construi adăposturi la fiecare benzinărie și se confruntă, de asemenea, cu o penurie de arme necesare pentru a intercepta dronele și rachetele rusești.

Rusia a mai folosit anterior atacuri cu drone asupra benzinăriilor pentru a perturba aprovizionarea cu combustibil și logistica rutieră, în special în regiunile Harkov, Sumi și Zaporijia. Până în luna august, această tactică se extinsese în regiunile centrale, zeci de benzinării fiind lovite pe parcursul verii.

Editor : Sebastian Eduard