Rusia reînvie rivalul sovietic al Eurovisionului. La concursul organizat sâmbătă participă și reprezentantul SUA

Cântăreţi din 23 de ţări, paiete şi o transmisiune la nivel mondial: Rusia relansează sâmbătă Intervision, un concurs muzical creat în epoca sovietică şi prezentat de autorităţile de la Moscova ca un rival al Eurovisionului, care ar promova valori occidentale "decadente".



Pe scena de la Live.Arena, din apropiere de Moscova, vor evolua începând de la ora 17:30 GMT artişti din foste ţări membre ale U.R.S.S. (Belarus, Uzbekistan, Kazahstan), din state partenere din BRICS (Brazilia, India, Africa de Sud, Egipt, Emiratele Arabe Unite), precum şi Vassy (Vasiliki Karagiorgios), o cântăreaţă şi compozitoare australiană de muzică electronică şi pop, care va reprezenta Statele Unite, informează AFP, potrivit Agerpres.



Pentru a asigura promovarea evenimentului, televiziunea publică rusă a plătit o anumită sumă pentru difuzarea unui videoclip pe un ecran uriaş în Times Square, în centrul oraşului New York.



Această iniţiativă reprezintă o veritabilă ofensivă a Moscovei într-o perioadă în care preşedintele american Donald Trump a spus că răbdarea lui faţă de Vladimir Putin "se epuizează rapid" din cauza lipsei de progrese pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, unde Rusia a lansat o ofensivă militară în 2022, motiv pentru care a fost exclusă de la Eurovision, concurs pe care l-a câştigat în 2008.



Conceput ca un festival al cântecului din ţările aliate fostei U.R.S.S., Intervision a fost organizat, la prima sa ediţie, în 1965 în Cehoslovacia. După "Primăvara de la Praga" reprimată de tancurile sovietice în 1968, concursul a fost suspendat înainte să fie relansat în 1977 în Polonia, apoi a încetat să mai existe după dezmembrarea U.R.S.S. la începutul anilor 1990.

„Valori tradiționale”



În prezent, concursul Intervision, în noua sa formulă, reprezintă mai mult ca niciodată o chestiune de geopolitică şi un instrument de "soft power" cultural.



Organizatorii săi promit "o adevărată sărbătoare a muzicii", precum şi a "identităţii naţionale", reluând astfel discursul oficial rusesc, care critică Occidentul "decadent".



Nicio ţară din Uniunea Europeană nu va trimite reprezentanţi la Intervision.



"Relansarea Intervisionului înseamnă contracararea 'divertismentului' occidental şi reluarea unui concurs tipic pentru Războiul Rece", a declarat Cyrille Bret, un geopolitician francez, care va publica în curând, împreună cu cercetătorul Florent Parmentier, o carte intitulată "Geopolitica Eurovisionului".



Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, nu a spus nici el altceva atunci când a vorbit despre concursul Intervision în faţa jurnaliştilor, în această săptămână.



Ironizând victoria obţinută la Eurovision în 2014 de artistul travestit austriac Conchita Wurst, el a spus că nu contestă "dreptul spectatorilor Eurovision de a vota pentru un bărbat cu barbă, îmbrăcat în rochie de femeie".



"Şi dacă Eurovisionul face pe cineva fericit, noi nu interzicem nimănui să-l urmărească în ţara noastră", a adăugat Serghei Lavrov.



Vladimir Putin a transformat Rusia într-un portdrapel al "valorilor tradiţionale", în faţa a ceea ce el consideră a fi "decăderea morală" a Occidentului din cauza toleranţei sale faţă de persoanele LGBT+.



Ca semn al represiunii la care sunt supuse minorităţile sexuale din Rusia, Curtea Supremă din această ţară a interzis la sfârşitul anului 2023 "mişcarea internaţională LGBT", pe care o acuză de "extremism", o formulare vagă ce deschide calea către pedepse grele constând în condamnări la închisoare.

„4,334 miliarde de persoane”



Sâmbătă seară, în apropiere de Moscova, fiecare artist participant la Intervision 2025, precum cântăreaţa din Qatar Dana Al Meer sau Denise din Madagascar, va cânta în limba sa maternă, "spre deosebire de Eurovision, unde majoritatea cântecelor sunt interpretate în engleză", au subliniat organizatorii evenimentului.



Rusul Shaman, o personalitate emblematică a concertelor patriotice organizate de Guvernul rus, va interpreta o melodie lirică, intitulată "Drept în inimă".



Spectacolul va fi difuzat în direct sau în reluare în fiecare dintre ţările participante, în funcţie de fusul său orar, a precizat Konstantin Ernst, directorul general al televiziunii publice ruse Pervîi Kanal, principalul organizator al concursului Intervision.



Cyrille Bret consideră că Rusia caută, după excluderea sa din concursul Eurovision, "noi tribune şi canale de difuzare".



"Reînvierea Intervision, foarte popular la vremea sa, contribuie la reorientarea influenţei ruseşti de la Vest spre Est, Eurasia şi Sudul Global", a explicat el.



Ţările participante reprezintă "4,334 miliarde de persoane, adică mai mult de jumătate din locuitorii planetei", a declarat într-o conferinţă de presă Serghei Kirienko, un înalt reprezentant al administraţiei prezidenţiale ruse, care prezidează consiliul de supraveghere al concursului.



Câştigătorul concursului Intervision 2025 va fi desemnat de un juriu internaţional, spre deosebire de Eurovision, unde voturile juriului sunt cumulate cu cele ale telespectatorilor, care votează prin SMS.

