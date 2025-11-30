Live TV

Rusia rescrie istoria în teritoriile ocupate: monumente ucrainene, transformate în instrumente de propagandă. Cum e legitimată invazia

Data publicării:
Monument dedicat Războiului din Afganistan în Rusia
Rusia remodelează rapid și deliberat peisajul din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Foto: Profimedia Images

În zonele ocupate ale Ucrainei, Rusia s-a ocupat intens de crearea, reconstrucția și demolarea unui număr mare de monumente. Potrivit istoricului ucrainean Yuri Latysh, această activitate se înscrie într-un model ideologic clar, anunță Meduza.

Rusia remodelează rapid și deliberat peisajul memorial din teritoriile ocupate ale Ucrainei, restaurând monumentele sovietice și ridicând altele noi, care se potrivesc unei narațiuni istorico-politice unificate.

În acest cadru, războiul actual este prezentat drept o continuare directă a conflictelor anterioare, în care Rusia a luptat invariabil ca eliberator. Așa cum era de așteptat, monumentele noi și remodelate pun în evidență Marele Război Patriotic, așa cum este cunoscut în Rusia frontul sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial.

Al Doilea Război Mondial servește drept fundament ideologic pentru justificarea „operațiunii militare speciale” a Kremlinului în Ucraina. Autoritățile ruse și-au permis, de asemenea, anumite libertăți în cadrul acestor lucrări de restaurare, „îmbunătățind” monumentele comemorative existente prin adăugarea de elemente care le modifică semnificația și leagă evenimentele din trecut de prezent.

Ukrainian soldiers try to stick a photo of war in Ukraine below a completely demolished monument of Vladimir Lenin in the centre square in Sudzha. Ukraine conducts an incursion in Russias Kursk region and have seized territory, including occupying Sudzha
Soldați ucraineni încearcă să lipească o fotografie a războiului din Ucraina sub un monument al lui Vladimir Lenin complet demolat în piața centrală din Sudzha Foto: Profimedia

De exemplu, în 1967, oficialii sovietici din regiunea Donețk au construit un complex memorial la Savur-Mohyla, pe locul luptelor aprige din 1943. În 2014, în timpul luptelor care au precedat invazia pe scară largă a Rusiei, complexul a fost complet distrus. De atunci, Rusia a construit un nou memorial în locul acestuia, inspirat din original, dar cu reprezentări ale eroilor „Republicii Populare Donețk”. Statui în cinstea locotenentului Hryhoriy Shevchenko și a altor personalități din al Doilea Război Mondial stau acum alături de cele ale lui Mikhail Tolstykh („Givi”), Arsen Pavlov („Motorola”), Volodimir Zhoha și Olga Kachura. Astăzi, ceremoniile de la Savur-Mohyla îmbină simbolic evenimentele din anii 1940 cu cele din anii 2010 și 2020.

Un alt monument sovietic „actualizat” - din orașul Khrustalnyi, în regiunea Lugansk din Ucraina - poartă acum imaginea unui războinic rus antic datat „1185” (n.r. anul campaniei prințului Igor împotriva polovțienilor, relatată în poemul epic vechi slavic de est Povestea regimentului lui Igor) și a unui combatant al „operațiunii militare speciale” datat „2025”.

Situl prezintă, de asemenea, un tanc T-72 utilizat în invazia Rusiei și o flacără eternă aprinsă de cea din Moscova. Aceste decizii de remodelare, la fel ca propaganda rusă în general, subliniază noțiunea de „continuitate între generații ca apărători ai pământului rus”.

Același sentiment de misiune istorică, susține Yurii Latysh, pătrunde în discursurile oficialilor ruși, inclusiv la inaugurarea memorialelor din teritoriile ocupate. Toată istoria anterioară devine, de fapt, preistoria invaziei. Această logică alimentează utilizarea pe scară largă a imaginii Rusiei Kievene, inclusiv a elementelor din Povestea regimentului lui Igor.

Aceste simboluri sunt însușite, Rusia modernă fiind prezentată ca singurul succesor legitim al Rusiei Antice. În același timp, autoritățile de ocupație ruse au eliminat din peisajul memorial monumentele pe care Moscova le consideră ostile din punct de vedere ideologic, inclusiv siturile care afirmă memoria și identitatea națională ucraineană. Acest lucru este valabil în special pentru monumentele dedicate victimelor Holodomorului (n.r. foametea provocată de om care a curmat viețile a milioane de ucraineni la începutul anilor 1930) și celor uciși în represiunea politică sovietică, arată Meduza.

Citește și Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB

