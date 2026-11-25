Kremlinul a respins miercuri ca fiind inacceptabilă sugestia fostului prim-ministru britanic Boris Johnson privind desfășurarea unei forțe simbolice occidentale în Ucraina, relatează Reuters.
Johnson a făcut această sugestie marți, în cadrul unor declarații acordate Sky News.
„Mă refer la un gest simbolic care să reprezinte sprijinul nostru”, a spus Johnson. „Motivul pentru care acest lucru contează este că întregul război se reduce, în esență, la faptul că (președintele rus) Putin poate readuce Ucraina în sfera de influență a Rusiei, iar ceea ce s-ar transmite prin simpla prezență, chiar și simbolică, occidentală a Coaliției de Voință în Ucraina, prin activități de reaprovizionare și logistică la mile și mile distanță de linia frontului, ar fi: «Uite, Vladimir Putin, depinde de ucraineni să decidă ce țări invită să-și trimită trupele în Ucraina»”.
Kremlinul, care susține că Johnson a sabotat negocierile de pace privind Ucraina în 2022 – lucru pe care acesta îl neagă –, l-a acuzat de comportament distructiv.
„Este ceva absolut inacceptabil și intolerabil pentru partea rusă – desfășurarea oricăror contingente străine pe teritoriul Ucrainei. Acest lucru a fost afirmat în repetate rânduri la diverse niveluri, inclusiv de către președintele Putin”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
„Știm, de asemenea, că, spre regretul nostru, au existat declarații repetate din partea capitalelor europene și a Bruxelles-ului cu privire la planurile de desfășurare a unor contingente militare. Pot să repet încă o dată: acest lucru este absolut inacceptabil pentru Moscova”.
Oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina ar constitui ținte legitime pentru forțele ruse. Dmitri Medvedev, fost președinte și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a numit miercuri pe Johnson un provocator periculos într-o postare pe Telegram și a afirmat că este rezonabil să ne întrebăm dacă o desfășurare de trupe de genul celei sugerate de acesta ar duce la un război între Rusia și NATO.
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Editor : A.M.G.