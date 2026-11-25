Kremlinul a respins miercuri ca fiind inacceptabilă sugestia fostului prim-ministru britanic Boris Johnson privind desfășurarea unei forțe simbolice occidentale în Ucraina, relatează Reuters.

Johnson a făcut această sugestie marți, în cadrul unor declarații acordate Sky News.

„Mă refer la un gest simbolic care să reprezinte sprijinul nostru”, a spus Johnson. „Motivul pentru care acest lucru contează este că întregul război se reduce, în esență, la faptul că (președintele rus) Putin poate readuce Ucraina în sfera de influență a Rusiei, iar ceea ce s-ar transmite prin simpla prezență, chiar și simbolică, occidentală a Coaliției de Voință în Ucraina, prin activități de reaprovizionare și logistică la mile și mile distanță de linia frontului, ar fi: «Uite, Vladimir Putin, depinde de ucraineni să decidă ce țări invită să-și trimită trupele în Ucraina»”.

Kremlinul, care susține că Johnson a sabotat negocierile de pace privind Ucraina în 2022 – lucru pe care acesta îl neagă –, l-a acuzat de comportament distructiv.

„Este ceva absolut inacceptabil și intolerabil pentru partea rusă – desfășurarea oricăror contingente străine pe teritoriul Ucrainei. Acest lucru a fost afirmat în repetate rânduri la diverse niveluri, inclusiv de către președintele Putin”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Știm, de asemenea, că, spre regretul nostru, au existat declarații repetate din partea capitalelor europene și a Bruxelles-ului cu privire la planurile de desfășurare a unor contingente militare. Pot să repet încă o dată: acest lucru este absolut inacceptabil pentru Moscova”.

Oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina ar constitui ⁠ținte legitime pentru forțele ruse. Dmitri Medvedev, fost președinte și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a numit miercuri pe Johnson un provocator periculos într-o postare pe Telegram și a afirmat că este rezonabil să ne întrebăm dacă o desfășurare de trupe de genul celei sugerate de acesta ar duce la un război între Rusia și NATO.

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Editor : A.M.G.