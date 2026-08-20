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Rusia respinge o întâlnire între Kanye West și Vladimir Putin. Dmitri Peskov: „Aici nu e Mosconcert, ci Administrația Prezidențială”

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photo-collage.png - 2026-08-20T194411.117
Dmitri Peskov și Kanye West. Colaj foto: Profimedia
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Kremlinul a respins joi posibilitatea organizării unei întâlniri între Vladimir Putin și Kanye West, cu ocazia vizitei rapperului american în Rusia. „Aici nu este Mosconcert, ci Administrația Prezidențială”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, potrivit Politico.

Rapperul american care l-a elogiat pe Hitler este unul dintre cei mai cunoscuți artiști occidentali care urmează să cânte în Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Întrebat joi dacă Putin s-ar putea întâlni cu controversatul artist american cu ocazia viitoarei sale vizite din cadrul turneului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins rapid această posibilitate.

„Nu este subiectul nostru. Aici nu este Mosconcert, ci Administrația Prezidențială”, le-a declarat Peskov jurnaliștilor.

Rapperul american urmează să susțină două concerte pe Gazprom Arena din Sankt Petersburg, cu o capacitate de 70.000 de locuri, în zilele de 10 și 11 octombrie. Astfel, el devine unul dintre cei mai cunoscuți artiști occidentali care concertează în Rusia de când Moscova a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Biletele, cu prețuri cuprinse între 9.000 și 160.000 de ruble, echivalentul a 92-1.642 de euro, s-au epuizat în câteva ore.

Turneul european al rapperului a întâmpinat însă mult mai multe probleme. Marea Britanie i-a interzis intrarea în țară în aprilie, ceea ce a dus la anularea festivalului Wireless de la Londra, iar un festival din Slovacia la care urma să participe a fost anulat în iulie. Au fost anulate și concertele programate în Franța, Polonia, Italia și Cehia.

Reacțiile negative vin după ani întregi de declarații antisemite și pronaziste făcute de Ye. Rapperul l-a elogiat pe Adolf Hitler, a lansat o piesă intitulată „Heil Hitler” și a comercializat produse inscripționate cu svastici.

Nici în Rusia nu este primit de toată lumea cu brațele deschise.

La începutul acestei săptămâni, deputatul conservator Vitali Milonov i-a sugerat lui Ye să interpreteze cântece tradiționale rusești în timpul vizitei sale, adăugând că poate, după aceea, va renunța la „manifestările sale dezgustătoare” și va deveni „o persoană normală”.

Kremlinul susține de mult timp că eliminarea presupusului nazism larg răspândit la Kiev reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale războiului său împotriva Ucrainei.

Editor : Ș.A.

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