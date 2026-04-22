Rusia revine la o practică sovietică din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor Moscovei

incendii la rafinarii de petrol din rusia
Ucrainenii au lovit cu drone rafinării de petrol din Rusia și au provocat incendii puternice.

Autoritățile ruse revin la practica sovietică de planificare centralizată a producției de benzină, ca răspuns la atacurile neîncetate ale dronelor ucrainene, care anul trecut au scos din funcțiune aproximativ 20% din capacitățile rafinăriilor de petrol, iar în acest an – doar în ultima lună – au dus la oprirea a cinci rafinării mari.

Ministerul Energiei al Federației Ruse va începe să transmită companiilor petroliere recomandări obligatorii privind volumele de producție de combustibil, livrările pe piața internă, exporturile și vânzările la bursă, la fel cum se întâmpla în perioada sovietică, relatează „Interfax”, citând o sursă familiarizată cu situația.

„Cotele” vor viza producția de benzină și motorină de clasa 5 și vor fi consemnate în acordurile companiilor petroliere cu Ministerul Energiei, al căror proiect, potrivit surselor „Interfax”, este deja gata. Se așteaptă ca acestea să intre în vigoare după adoptarea unei hotărâri guvernamentale corespunzătoare și să rămână în vigoare până la sfârșitul anului 2026.

De asemenea, prețurile la stațiile de alimentare vor fi supuse unui control strict din partea statului: companiile petroliere se angajează să mențină creșterea acestora în limitele inflației, ținând cont de majorarea TVA-ului și a accizelor. Ministerul Energiei și FAS vor supraveghea funcționarea noului sistem.

Anul trecut, dronele ucrainene au atacat rafinăriile rusești de cel puțin 80 de ori, ceea ce a provocat o scădere record a capacității de producție a rafinăriilor (23%). Ca urmare, regiunile de la Kamchatka până în Rusia Centrală s-au confruntat cu un deficit de benzină, unele dintre ele fiind nevoite să vândă combustibil pe cupoane, iar prețurile la benzinării au înregistrat o creștere record în ultimii 14 ani (12,7% în termeni anuali în septembrie). Până la sfârșitul anului, creșterea prețurilor la benzină a încetinit la 10,8%, dar a rămas aproape de două ori mai mare decât inflația oficială, estimată de Rosstat la 5,6%.

De la începutul anului 2026, rafinăriile au fost ținta atacurilor cu drone de cel puțin 12 ori. Numai în ultima lună, 5 rafinării mari au fost nevoite să-și oprească producția: „Kinef” din regiunea Leningrad (locul 2 în Rusia, 20 de milioane de tone), „Nizhegorodnefteorgsintez” (locul 4, 17 milioane de tone), precum și rafinăriile din Novokuybyshevsk, Saratov și Tuapse.

Acest lucru a dus la un nou val de creștere a prețurilor la benzină pe bursă: prețul benzinei Ai-92 a crescut cu 22% de la începutul anului, iar cel al benzinei Ai-95 — cu 21%. Ca răspuns, începând cu 1 aprilie, guvernul a reintrodus interdicția de a scoate benzină din țară pentru export — la doar o lună după ce aceasta fusese anulată.

În cadrul noilor acorduri cu Ministerul Energiei, companiile petroliere se angajează să respecte recomandările privind producția și livrările de combustibil „ținând cont de capacitățile de producție și logistice”, a declarat o sursă pentru „Interfax”. Modificările planurilor stabilite de stat, potrivit acestuia, vor putea fi discutate de companiile petroliere doar „în cazul apariției unor circumstanțe de forță majoră”.

