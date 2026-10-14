Rusia revine la telefoanele fixe, pe fondul restricțiilor de internet. „Câte unul în fiecare locuință, la fel ca un extinctor”

Companiile de stat din Rusia au cheltuit de peste trei ori mai mult pentru achiziționarea de telefoane fixe în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, pe fondul restricțiilor privind accesul la internetul mobil, care au afectat aproape 80% din teritoriul țării. În acest context, șeful companiei de telecomunicații Rostelecom i-a îndemnat pe cetățeni să aibă câte un telefon fix în fiecare locuință, relatează Euronews.

Potrivit datelor privind achizițiile publice, citate de publicația economică rusă Vedomosti, cheltuielile pentru telefoane fixe au ajuns la 118 milioane de ruble (1,26 milioane de euro) în perioada ianuarie-august, în timp ce numărul procedurilor de achiziție a crescut cu 12,5%.

Achizițiile sunt concentrate în principalele centre economice și de infrastructură ale țării.

Reprezentanții pieței au explicat pentru Vedomosti că această creștere este determinată de restricțiile privind accesul la internet, de tranziția ministerelor și companiilor rusești către sisteme de telefonie internă bazate pe software (PBX), dezvoltate pe plan intern, precum și de cererea pentru canale de comunicații securizate.

Trecerea la soluții autohtone a fost accelerată de retragerea furnizorilor occidentali de pe piața rusă, după invazia Ucrainei din 2022.

Întreruperile internetului mobil au devenit o practică obișnuită în Rusia

Rusia a început să întrerupă sistematic accesul la internetul mobil în mai 2025, când serviciile au fost suspendate în peste 40 de regiuni, înaintea festivităților organizate cu ocazia Zilei Victoriei. Întreruperile, inițial sporadice, au devenit rapid o practică obișnuită.

Un proiect independent de monitorizare a înregistrat 655 de întreruperi ale internetului mobil în iunie 2025, numărul acestora crescând la 2.099 în iulie. Potrivit analiștilor, cifra a depășit totalul întreruperilor înregistrate la nivel mondial pe parcursul întregului an precedent.

Problemele de conectivitate au afectat serviciile bancare, transportul prin aplicații de tip taxi, livrările de mâncare și sistemele de navigație, în special în zonele rurale.

Autoritățile ruse au justificat restricțiile drept o măsură de apărare împotriva dronelor ucrainene, despre care susțin că sunt ghidate prin intermediul semnalelor de internet mobil.

Experții au contestat însă această explicație, subliniind că dronele pot urma trasee prestabilite fără a avea nevoie de o conexiune la internet. În plus, întreruperile au afectat inclusiv regiuni situate la mare distanță de linia frontului.

„Ar trebui să existe un telefon fix în fiecare locuință, la fel ca un extinctor”

În martie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că administrația prezidențială „folosește telefoane fixe”, întrebat fiind cum afectează restricțiile din centrul Moscovei activitatea instituției.

La scurt timp, directorul companiei de stat de telecomunicații Rostelecom, Mihail Oseevski, i-a îndemnat pe ruși să revină la telefonia fixă.

„Ar trebui să existe unul în fiecare locuință, la fel ca un extinctor”, a declarat Oseevski.

În prezent, Rusia are aproximativ 12,2 telefoane fixe la 100 de locuitori. În Moscova, circa două milioane de gospodării folosesc linii telefonice fixe furnizate de MGTS, principalul operator de telefonie al capitalei.

La nivel național, există aproximativ 17,4 milioane de conexiuni de telefonie fixă în gospodăriile din mediul urban.

Cu toate acestea, Ministerul Dezvoltării Economice estimează că numărul total al liniilor telefonice fixe va continua să scadă, urmând să ajungă la 8,2–8,5 la 100 de locuitori până în 2029.

Editor : Ș.A.