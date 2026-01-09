Live TV

Analiză Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024

Vladimir Putin în vizită la Uralvagonzavod, cea mai mare fabrică de tancuri din Rusia
Toate fabricile de armament din Rusia au acum un ritm de producție foarte intens, iar oficialii occidentali avertizează că stocurile de muniție ale Europei și Statelor Unite ar putea rămâne mult în urma arsenalului rusesc. Foto: Profimedia Images
Lansarea de către președintele Vladimir Putin a rachetei hipersonice Oreșnik pare să aibă drept scop intimidarea Ucrainei și transmiterea unui semnal privind puterea militară a Rusiei către Europa și Statele Unite, într-un moment crucial al negocierilor pentru încheierea războiului. Putin s-a lăudat în repetate rânduri cu viteza și puterea distructivă a rachetei Oreșnik, pe care Rusia a lansat-o pentru prima dată asupra Ucrainei în noiembrie 2024. De atunci, Rusia a păstrat arma în rezervă, scrie Reuters, într-o analiză.

Atacul nocturn asupra Oreșnik, în vestul Ucrainei, a avut loc după o săptămână de eșecuri pentru Rusia. Sâmbătă, președintele Donald Trump a trimis forțele speciale americane să-l captureze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, un aliat apropiat al lui Putin, iar miercuri forțele americane au capturat un petrolier sub pavilion rus în Atlanticul de Nord.

Marți, Marea Britanie și Franța au anunțat planuri de a trimite trupe în Ucraina în cazul unui armistițiu, ceea ce a determinat Moscova să răspundă că va considera soldații străini ca ținte legitime de luptă.

Gerhard Mangott, specialist în Rusia la Universitatea din Innsbruck, Austria, a declarat că Moscova era frustrată de faptul că a fost marginalizată în timpul săptămânilor de diplomație între SUA, Ucraina și europeni și „deosebit de supărată” în legătură cu potențiala desfășurare de trupe planificată de aliații europeni ai Kievului. Utilizarea navei Oreșnik ar trebui privită în acest context, a spus el.

„Este un semnal către Statele Unite și europeni cu privire la capacitățile militare ale armatei ruse”, a declarat Mangott într-un interviu telefonic.

El a spus că Moscova a vrut să transmită că „Rusia trebuie luată în serios, având în vedere arsenalul său militar, și că europenii și Trump ar trebui să revină la un minim de respect pentru poziția Rusiei în negocieri”.

„Distrugerea nu este neapărat obiectivul”

Oreșnik este capabil să transporte atât focoase nucleare, cât și focoase convenționale, deși nu a existat nicio sugestie cu privire la o componentă nucleară în ultimul atac.

Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru Reuters că racheta a lovit o întreprindere de stat din orașul Lviv, situat în vestul țării, și că probabil transporta focoase inerte sau „fictive” – la fel ca în 2024, când Rusia a lansat-o pentru prima dată pentru a testa arma în război.

„Se pare că, în acest moment, Rusia folosește Oreșnik în scopuri de semnalizare, astfel încât distrugerea nu este neapărat obiectivul”, a declarat Pavel Podvig, directorul Proiectului Forțelor Nucleare Ruse, pentru Reuters, când a fost întrebat dacă utilizarea focoaselor false ar diminua capacitatea Moscovei de a intimida Ucraina și aliații săi.

„Probabil este un semnal general de hotărâre de a escalada conflictul. Presupun că Occidentul va interpreta astfel acest gest”, a spus el.

Reacția Occidentului la atacul care a avut loc la aproximativ 60 de kilometri de granița Ucrainei cu Polonia, membră NATO, a fost rapidă. Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei l-au calificat drept „escaladare și inacceptabil”.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că este „o escaladare clară împotriva Ucrainei și un avertisment adresat Europei și Statelor Unite”.

Scepticism în urma declarației Rusiei privind motivul utilizării rachetelor

Specialistul privind politica din Rusia, Mangott, s-a arătat sceptic cu privire la declarația oficială a Ministerului Apărării din Rusia, potrivit căreia lansarea rachetei Oreșnik a fost un răspuns la un presupus atac cu drone al Ucrainei asupra uneia dintre reședințele lui Putin, în regiunea nordică Novgorod, la sfârșitul lunii trecute. Ucraina a negat că ar fi avut loc un astfel de atac, acuzând Moscova că minte în acest sens pentru a sabota negocierile de pace.

Mai mulți bloggeri ruși de renume, specializați în subiecte militare, au criticat, de asemenea, prezentarea oficială a atacului ca fiind unul de răzbunare. Unul dintre ei, Yuri Baranchik, a sugerat că ar fi fost „mai convingător” dacă Moscova ar fi lansat racheta asupra buncărului președintelui Volodimir Zelenski din Kiev.

Mick Ryan, un expert militar australian, a legat utilizarea armei de recentele eșecuri ale Rusiei, în special în Venezuela.

El a spus că scopul era „de a demonstra că Rusia rămâne o putere mondială dotată cu arme nucleare. În această formă, este o armă psihologică – un instrument al războiului cognitiv al lui Putin împotriva Ucrainei și Occidentului – mai degrabă decât o armă de distrugere fizică în masă”.

Dmitri Medvedev, fost președinte și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al lui Putin, a făcut aluzie într-o postare pe rețelele sociale la capturarea lui Maduro, confiscarea petrolierului de către SUA și posibilitatea unor noi sancțiuni americane împotriva Rusiei, care, potrivit lui, au făcut ca începutul anului să fie „furtunos”.

În comentarii extrem de critice la adresa Washingtonului, el a afirmat că relațiile internaționale au degenerat într-o casă de nebuni și a comparat atacul asupra navei ruse cu „o injecție salvatoare de haloperidol”, un medicament antipsihotic.

Cunoscutul blogger rus de război Fighterbomber, un fost militar, a declarat că, în opinia sa, utilizarea sistemului Oreșnik a fost o demonstrație de forță menită să transmită un mesaj și că Moscova nu va recurge la acesta în mod frecvent.

El a menționat că unele sisteme Oresșnik au fost transferate în Belarus și că Rusia ar avea câteva în rezervă, dar a sugerat că nu există o rezervă nelimitată de rachete relativ noi.

„Luând în considerare toate aceste constante, putem presupune că ne putem permite să organizăm astfel de demonstrații de două sau trei ori pe an”, a scris el.

El și-a exprimat speranța că, deocamdată, nu vor mai fi necesare alte lansări, concluzionând: „Semnalele au fost transmise și au fost auzite”.

