Rusia schimbă traseul cerealelor, după atacurile ucrainene din Marea Neagră: terminale adaptate în porturile baltice și arctice

Companiile ruseşti au început să adapteze terminalele de îngrăşăminte, cărbune şi alte tipuri de mărfuri din porturile baltice şi arctice, inclusiv Ust-Luga şi Murmansk, pentru a exporta cereale, după ce atacurile ucrainene cu drone au perturbat livrările prin porturile de la Marea Neagră, informează Reuters, citând surse din sectorul agricol şi de shipping.

În ultimele luni, atât Rusia, cel mai mare exportator mondial de grâu, cât şi Ucraina, un alt important exportator, au înregistrat o reducere drastică a exporturilor lor de cereale din cauza atacurilor reciproce asupra navelor şi porturilor din Marea Neagră. În sezonul precedent de export, aproape 90% din exporturile de cereale ale Rusiei pe calea mării au fost realizate via Marea Neagră.

Una dintre sursele citate de Reuters a dezvăluit că un terminal privat, Ultramar, cu o capacitate declarată de 37 de milioane de tone din portul Ust-Luga de la Marea Baltică, specializat în exporturile de îngrăşăminte, a fost adaptat rapid pentru a putea exporta cereale, potrivit Agerpres.

O altă sursă, care a consultat procesul-verbal al unei şedinţe care a avut loc în luna august la Ministerul rus al Transporturilor, a declarat că fost luată în considerare redirecţionarea fluxurilor de marfă ale Demetra, cea mai mare companie rusă care se ocupă cu comerţul cu cereale, către terminalul Ultramar.

„Nu este vorba doar de Demetra; toţi ceilalţi vor să meargă acolo. Toată lumea vrea să meargă în Marea Baltică”, a declarat o sursă, adăugând că cerealele de la Demetra sunt acum expediate către Ultramar.

Terminalul Ultramar din portul Ust-Luga a început să manipuleze cereale din august, a declarat o sursă din piaţă. În luna septembrie, cererile de transport feroviar pentru livrări de cereale către acest terminal de la Marea Baltică au ajuns la aproximativ 260.000 de tone, iar cerealele sunt destinate Egiptului şi Arabiei Saudite, a declarat o altă sursă din piaţă. Anterior, Ultramar nu a expediat cereale.

De asemenea, terminalele Modul şi BSMZ din portul Sankt Petersburg, care anterior nu au intermediat transporturi de cereale, preiau acum cereale, au declarat sursele. O sursă a menţionat că terminalul Modul este capabil să gestioneze până la 70.000 de tone de cereale în containere pe lună, deşi o astfel de modalitate de transport este, în general, mai scumpă.

Potrivit analiştilor, utilizarea terminalelor convertite ar putea creşte semnificativ potenţialul de export de cereale al porturilor baltice ruseşti, a căror capacitate combinată de manipulare a cerealelor se situează în prezent între două şi şapte milioane de tone, comparativ cu peste 60 de milioane de tone în porturile din sud.

O sursă citată de Reuters a declarat că operatorul feroviar de stat Russian Railways acordă prioritate transporturilor de cereale către porturile de la Marea Baltică şi Arctica, care au primit deja subvenţii guvernamentale.

În paralel, portul Murmansk, al patrulea ca mărime din Rusia, cu o capacitate anuală de până la 24 de milioane de tone, a declarat săptămâna trecută că se pregăteşte să înceapă exporturile de cereale în octombrie. Deocamdată nu este clar ce terminale din portul Murmansk sunt convertite pentru a manipula cereale, dar nu a fost raportată nicio construcţie recentă de noi instalaţii. Portul Murmansk exportă cărbune, minereu şi metale.

O sursă din industrie a declarat că, având în vedere capacitatea portului Murmansk de a primi nave mari din clasa Panamax, o creştere a costurilor transportului maritim nu va fi substanţială. Murmansk se află la 2.700 km distanţă de principala poartă sudică de export de cereale a Rusiei, Novorossiisk.

Sursa a declarat că livrarea primelor 40.000 de tone de cereale pe calea ferată din regiunea Stavropol din sudul Rusiei către Murmansk a fost deja convenită şi aprobată de operatorul feroviar de stat.

Rusia a exportat 4,4 milioane de tone de cereale în perioada iulie-august a acestui an, în scădere cu aproximativ 31% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce exporturile de cereale din septembrie sunt aşteptate să scadă la jumătate, la 2,45 milioane de tone, faţă de luna septembrie a anului trecut, potrivit firmei de consultanţă Sovecon.

Editor : Ș.R.