Rusia se apropie de Washington și sfidează liderii europeni: „Nu au adus nimic nou”. Mesajul transmis de Serghei Lavrov

Rusia susţine propunerile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adăugând că aşteaptă cu nerăbdare să afle de la emisarii lui Trump cum vor fi puse în aplicare acordurile de pace bazate pe propunerile SUA, relatează Reuters.

Trimişii SUA Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de SUA menite să pună capăt războiului, vor ajunge din nou în Rusia în curând, a declarat Kremlinul duminică.

Între timp, europenii încearcă să impună Rusiei propriile lor servicii de mediere, dar greşesc când presupun că Rusia pierde războiul şi că pot adresa ultimatumuri Moscovei, a punctat Serghei Lavrov.

Ambasadorii Marii Britanii, Germaniei şi Franţei în Rusia - care săptămâna trecută au venit pentru discuţii la sediul MAE rus - nu au adus nimic nou în cadrul întâlnirii. „Nu au adus nimic nou, dar încearcă cu insistenţă să-şi ofere serviciile, dorind în mod evident să nu fie lăsaţi pe dinafară din acest proces”, a comentat Lavrov.

Conflictul din Ucraina nu se încheie, de aceea „trebuie să facem tot posibilul pentru ca dreptatea să triumfe”. În primul rând, „este vorba despre drepturile poporului rus, pe care regimul de la Kiev încearcă de mult timp, de mulţi ani, să le anuleze complet”, a acuzat Lavrov, în condiţiile în care Kievul tocmai a retras statutul de limbă protejată de care se bucura limba rusă.

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Editor : C.A.