Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit

Capacitatea depozitelor de petrol din Rusia se apropie de epuizare, pe măsură ce companiile petroliere se confruntă cu dificultăți crescânde în vânzările către India, scrie Reuters, citând analiștii Kpler și Rystad Energy.

India, care a devenit cel mai mare cumpărător de loturi maritime de țiței Urals, a redus importurile cu o treime în ianuarie, de la 1,7 milioane de barili pe zi în medie anul trecut la 1,1 milioane. Ca urmare, aproximativ 150 de milioane de barili transportați cu tancuri din porturile Rusiei au „rămas blocați” pe mare, iar exportul total de petrol rusesc a început să scadă: în februarie, acesta se ridică la aproximativ 2,8 milioane de barili pe zi, față de 3,4 milioane în ianuarie.

Capacitatea depozitelor terestre permite Rusiei să stocheze doar aproximativ 32 de milioane de barili, ceea ce reprezintă doar 3-4 zile din producția actuală. În același timp, aproximativ jumătate din acest volum este deja utilizat, potrivit calculelor Kpler pe baza imaginilor din satelit.

Imposibilitatea de a stoca petrolul va determina companiile petroliere să reducă producția cu aproximativ 300.000 de barili pe zi până în martie-aprilie, prognozează Rystad Energy. Problema petrolului nevândut poate fi parțial rezolvată de rețeaua extinsă de conducte a Transneft, care poate stoca în total aproximativ 100 de milioane de barili, estimează Kpler. Cu toate acestea, și acest volum este mic în comparație cu volumul producției — aproximativ 11 zile de producție.

Din cauza dificultăților cu vânzarea petrolului, companiile petroliere rusești reduc deja producția — cu 100.000 de barili pe zi în decembrie și cu încă 26.000 în ianuarie, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu statisticile secrete ale statului.

Scăderea producției în Rusia este înregistrată, în ciuda faptului că acordul OPEC+ permite încă o creștere: în prezent, cota Rusiei este de 9,57 milioane de barili pe zi, față de 8,97 milioane în vară, când erau în vigoare restricții de producție. Însă, în realitate, industria petrolieră produce 9,28 milioane de barili pe zi, adică cu 300.000 mai puțin decât cota.

La sfârșitul anului 2025, producția de petrol în Rusia a scăzut la minimul ultimilor 15 ani, ajungând la 512 milioane de tone. Și companiile petroliere, potrivit estimărilor Gazprombank, au pierdut aproximativ 33 de miliarde de dolari din veniturile valutare din cauza dificultăților legate de export și a necesității de a oferi reduceri uriașe, care ajung la aproape 30 de dolari pe baril.

Prețul mediu al sortimentului Urals – principala marcă de export a Federației Ruse – a scăzut la 40 de dolari pe baril, deși bugetul prevede 59 de dolari, iar pentru echilibrarea acestuia sunt necesare prețuri și mai mari – 93 de dolari pe baril, potrivit estimărilor Alfa-Bank. Veniturile bugetare din petrol și gaze la începutul anului 2026 au atins minimele din timpul pandemiei: în ianuarie, acestea au fost de 393 miliarde de ruble, de două ori mai puțin decât în aceeași lună a anului precedent.

La nivel de companii, lovitura principală va fi suportată de Rosneft și Lukoil, din cauza intensificării presiunii asupra prețurilor și a creșterii reducerilor logistice, notează analistul Freedom Finance Vladimir Chernov: „Veniturile din exporturi sunt în scădere, în special în cazul proiectelor cu costuri ridicate. La un astfel de preț al petrolului Urals, spațiul pentru investiții și dividende rămâne limitat”.

