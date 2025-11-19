Live TV

Rusia şi-a dezvăluit avionul de vânătoare invizibil pe radar de generaţia a cincea de tip Suhoi 57 (Su-57) al United Aircraft Corporation, la Dubai Airshow 2025, unul dintre cele mai mari saloane aeronautice din lume, relatează Euronews.

La ediţia din acest an a salonului participă 1.500 de întreprinderi în domeniuil aviaţiei, apărării sau spaţiului din 115 ţări, care expun peste 200 de avioane.

Rusia a prezentat pentru prima oară publicului compartimentele ascunse ale avionului, care conţin rachete de tip aer-aer şi aer-sol. O modificare a aeronavei în vederea exportului a fost prezentată la salonul de la Dubai, şi anume avionul de tip Su-57E, dotat cu un motor de tip AL-51F1, notează News.ro.

Înregistrări video şi fotografii publicate cu acest avion de vânătoare au atras atenţia revistei Military Watch, în special echiparea acestuia cu noua rachetă de tip Kh-58USHKE, folosite împotriva sistemelor de apărare aeriană inamice.

Avionul de vânătoare american de ultimă generaţie, de tip F-35 al Lockheed Martin Corp, a fost prezentat, de asemenea, într-un zbor de demonstraţie.

El se află deja pe piaţa armamentului şi costă aproximativ 100 de milioane de dolari.

Avionul rusesc de tip Su-57E nu a fost încă vândut la export, iar preţul şi caracteristicile nu i-au fost anunţate în mod public.

Cele două aeronave au fost prezentate pentru prima oară la Solonul Aero India 2025, în februarie.

Ele sunt considerate principalele două concurente în războiul bugetelor apărării ţărilor din Orientul Mijlociu.

Raport Sipri

Potrivit Moscow Times, exporturile ruse de armament au scăzut cu 47% începând din 2022, când Rusia a invadat masiv Ucraina, o concluzie a raportului Institutului Internaţional de Cercetarea Păcii de la Stockholm (SIPRI).

Experţii explică acest lucru prin faptul că Rusia acordă probabil prioritate producţiei de armament destinat mai degrabă propriilor forţe decât exporturilor şi că se confruntă, concomitent, cu efectele sancţiunilor şi presiunilor Statelor Unite şi aliaţilor lor asupra altor ţări pentru ca să nu cumpere armament rusesc.

Astfel, partea Rusiei din piaţa mondială a armamentului a scăzut cu 7,8% în ultimii cinci ani, iar exportul de armament rusesc a scăzut cu 64%.

Numărul ţărilor cumpărătoare a scăzut, de asemenea, de la 47 în perioada 2018-2022, la 33 în 2024.

Aproximativ 74% dintre exporturile ruse sunt destinate Asiei şi Oceaniei, 12% Africii şi 7,4% Europei.

India rămâne primul cumpărător de armament din Rusia - cu 38% dintre expedieri.

China (17%) şi Kazahstanul (11%) se clasează pe poziţia a doua.

Anul acesta, cele mai importante livrări au fost destinate Indiei, Iranului şi Arabiei Saudite.

Însă, în pofida acestei prăbuşiri a exporturilor sale de armament, Rusia, notează SIPRI, se află în continuare între primii trei clasaţi pe piaţă.

În 2024, ea a devenit al doilea exportator de armament din lume, cu vânzări de armament şi echipamente militare în valoare de 13,75 miliarde de dolari.

Pe primul loc, potrivit aceleiaşi surse, s-au aflat Statele Unite (42,3 miliarde de dolari), iar pe locul trei s-a aflat Franţa (7,6 miliarde de dolari).

Coreea de Sud, Italia, Germania, Suedia, Israelul, Norvegia şi China se află, de asemenea, între cei mai mari exportatori de armament.

Moscova acceptă toate condițiile puse de Delhi, pentru ca India să ia în considerare achiziționarea a 84 de avioane rusești Su-57

VIDEO Avionul rusesc Suhoi SU-57 de generația a cincea a fost ridiculizat de chinezi la Salonul Aerian de la Zhuhai

