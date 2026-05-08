Rusia se pregătește pentru un nou test al rachetei Sarmat: „Lansarea ar putea avea loc chiar înainte sau în cursul zilei de 9 mai”

Imagini de la un test al rușilor cu o rachetă balistică intercontinentală RS-28 Sarmat („Satan 2”) Foto: Profimedia Images

Rusia pare că se pregătește pentru un nou test al rachetei balistice intercontinentale Sarmat, care a cunoscut numeroase probleme, conform avertismentelor din domeniul aviației și restricțiilor privind spațiul de acoperire al sateliților, care indică pregătiri în perioada simbolică a Zilei Victoriei, pe 9 mai, relatează Kyiv Post.

Racheta – prezentată de președintele Vladimir Putin drept o piatră de temelie a arsenalului nuclear de nouă generație al Rusiei – s-ar fi confruntat cu numeroase eșecuri, printre care lansări nereușite și explozii în timpul fazelor de testare din perioada 2024–2025.

Pe 6 mai, autoritățile din regiunea rusă Kamceatka au avertizat cu privire la desfășurarea unor activități legate de rachete la poligonul de testare Kura, interzicând prezența sau circulația civililor în apropierea zonei.  O zi mai târziu, Rusia a emis avize de navigație aeriană, cunoscute sub numele de NOTAM, prin care se solicita aeronavelor să evite mai multe zone restricționate. Printre acestea se numărau zone din Marea Barents, Marea Kara, regiuni din apropierea lanțului muntos Kura și baza Forțelor Strategice de Rachete Dombarovsky din regiunea Orenburg.

Analiștii, citați de The Moscow Times, afirmă că tiparul închiderilor seamănă foarte mult cu pregătirile pentru un test cu rachete de lungă distanță.

„Există mai multe NOTAM-uri la Kura, care corespund cu acesta și cu testul SARMAT preconizat de la Dombarovskiy, cu perioade de timp care se suprapun parțial”, a declarat Thord Are Iversen, analist independent în domeniul apărării. 

Analistul francez în domeniul apărării Etienne Marcuz, de la Fundația pentru Cercetări Strategice, a adăugat că momentul ales ar putea avea o semnificație politică, perioada de lansare fiind, potrivit unor surse, între 8 și 11 mai.

„Lansarea ar putea avea loc chiar înainte sau în cursul zilei de 9 mai, o dată extrem de simbolică în Rusia, care marchează Ziua Victoriei”, a spus el.

Aceste presupuse pregătiri pentru teste au loc într-un moment în care Rusia se confruntă cu o atenție tot mai mare asupra procesului de dezvoltare problematic al rachetei.

Etienne Marcuz și alți experți afirmă că recentele teste ale rachetei Sarmat s-au soldat cu eșecuri încă din fazele incipiente – inclusiv o lansare în care racheta s-a prăbușit la scurt timp după decolare, lăsând în urmă un crater de impact de mari dimensiuni.

Într-un alt incident petrecut în 2024, se pare că sistemul a explodat în interiorul silozului său în timpul unor teste efectuate la baza din Plesetsk. În ciuda unei perioade de dezvoltare de peste un deceniu, Sarmat nu a intrat încă în serviciu operațional, deși Kremlinul promisese anterior că aceasta urma să fie operațională până în 2020.

Aceste eșecuri survin într-un moment delicat din punct de vedere politic, în condițiile în care Ucraina continuă să lanseze atacuri adânc pe teritoriul rus cu ajutorul dronelor, obligând Moscova să reducă amploarea sau să anuleze unele dintre tradiționalele sale demonstrații militare.

Marcuz sugerează că Rusia ar putea încerca să-și demonstreze puterea prin teste de armament de mare anvergură, mai degrabă decât prin parade publice de amploare.

Racheta Sarmat a fost concepută pentru a înlocui rachetele R-36M2 „Voyevoda” din perioada sovietică – cunoscute în clasificarea NATO sub denumirea de „Satan” – care au constituit coloana vertebrală a forței de descurajare nucleară a Rusiei încă din perioada Războiului Rece.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), Rusia mai operează în prezent doar un număr limitat de astfel de sisteme învechite, unele dintre ele datând de la sfârșitul anilor 1980.

Întârzierea înlocuirii acestora ridică semne de întrebare cu privire la fiabilitatea pe termen lung a forței de descurajare nucleară terestre a Rusiei, afirmă analiștii.

Se estimează că forțele strategice de rachete ale Rusiei includ aproximativ 333 de rachete intercontinentale terestre, majoritatea fiind sisteme mai noi de tip „Yars”, capabile să transporte mai multe focoase. Rachetele mai vechi de tip „Topol”, câteva zeci de sisteme „Voyevoda” rămase și unitățile hipersonice mai noi de tip „Avangard” fac, de asemenea, parte din arsenal. În plus, Rusia deține rachete balistice lansate de pe submarine, ca parte a triadei sale nucleare.

Lipsa tancurilor din Piața Roșie, chiar de Ziua Victoriei: Povestea producției de armament a Rusiei, dincolo de narativele Kremlinului

„Armele-minune" ale lui Putin și-au ratat ținta. De ce „super-torpila nucleară" și „Cernobîlul zburător" nu ajută cu nimic Rusia

