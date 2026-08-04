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Rusia se pregătește să sfideze sancțiunile UE și își extinde „flota fantomă” pentru GNL: „Tacticile sunt, în mare măsură, aceleași”

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Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia și-a extins în tăcere „flota fantomă” pentru transportul gazelor, adăugând nave second-hand și primele sale petroliere construite pe plan intern, în perspectiva interdicției impuse de UE asupra transporturilor de gaz natural lichefiat din această țară, care va intra în vigoare anul viitor, relatează Financial Times.

Potrivit companiei de date maritime Windward, în ultimele șase luni au fost vândute cel puțin opt petroliere second-hand pentru transportul de GNL, care au fost utilizate ulterior pentru transportul încărcăturilor rusești. Astfel, flota ajunge la un număr de 25 de nave, inclusiv două nave noi construite la șantierul naval rus Zvezda.

Flota în continuă creștere îi va permite Moscovei să mențină livrările de gaze naturale atunci când restricțiile se vor înăspri în 2027, urmând modelul modului în care Rusia a folosit o „flotă fantomă” de petroliere pentru a eluda sancțiunile occidentale. Europa a impus restricții care se înăspresc treptat, menite să reducă veniturile din combustibilii fosili care ajută Kremlinul să-și finanțeze războiul din Ucraina.

Irina Mironova, cercetătoare principală la New Energy Advancement Hub, a declarat: „Flota fantomă petrolieră a avut precedente în Iran și Venezuela. Însă nicio altă țară nu atinsese acel nivel de avans tehnologic în producția de gaze naturale până în momentul în care a fost supusă sancțiunilor”.

„Este un fenomen unic”, a adăugat ea.

Țările UE, care au achiziționat aproape întreaga producție a uzinei siberiene Yamal în prima jumătate a acestui an, vor avea interdicție de a importa orice cantitate de GNL rusesc începând cu 2027. Unele instalații rusești de GNL sunt deja vizate de sancțiuni în cadrul unor măsuri distincte, printre care se numără și proiectul Arctic LNG 2 al companiei Novatek.

Săptămâna trecută, UE a declarat că vânzarea petrolierelor de GNL către cetățeni ruși trebuie notificată la Bruxelles, dar nu a mers până la a interzice transportul de GNL cu petroliere ale UE către țări terțe, în urma unor presiuni intense din partea Greciei.

În timp ce „flota fantomă” a Rusiei dedicată transportului de petrol numără în prezent peste 1.000 de nave care operează în afara sistemului occidental de asigurări și a formalităților administrative, Moscova a fost mai reticentă în a se aventura în domeniul transportului de gaze, unde navele sunt mult mai complexe.

Patru dintre navele de transport gaze recent achiziționate de Rusia au transportat volume din hub-uri care gestionează GNL supus sancțiunilor occidentale, arată datele Kpler analizate de FT. Toate navighează acum sub pavilion rusesc și au primit nume noi similare: Kosmos („spațiu” în limba rusă), Orion, Merkuriy și Luch („rază”).

Rusia a construit, de asemenea, primele sale două nave de transport de GNL la șantierul naval Zvezda, situat pe coasta sa din Extremul Orient. Prima dintre acestea, Aleksey Kosygin, transportă încărcături de la Arctic LNG 2 încă de la livrarea sa către marele operator naval de stat Sovcomflot, în luna decembrie. A doua navă, Konstantin Posiet, a fost botezată în cadrul unei ceremonii care a avut loc luna aceasta.

Compania privată Novatek domină piața GNL din Rusia. Fabrica sa emblematică din Siberia, Yamal, împreună cu fabrica Arctic LNG 2, afectată de sancțiuni, produce peste 65% din producția țării, potrivit institutului oficial de statistică al Rusiei. Sakhalin-2, un proiect din Extremul Orient al Rusiei deținut de gigantul energetic de stat Gazprom, asigură încă 30%.

O mare parte din volumele provenite de la instalațiile care nu fac obiectul sancțiunilor sunt transportate cu petrolierele închiriate de la companii internaționale, printre care Dynagas din Grecia, Mitsui OSK din Japonia și Seapeak. Însă valul de restricții occidentale a obligat Moscova să-și diversifice sursele.

Petrolierele „fantomă” pentru transportul de GNL sunt deținute în principal de societăți-paravan cu legături în Rusia, înregistrate în jurisdicții precum Dubai, Hong Kong și Singapore, și navighează sub pavilioane de conveniență. Acestea recurg la aceleași practici ca și flota „fantomă” din sectorul petrolier, inclusiv bruierea frecventă a semnalelor și efectuarea de transferuri de la navă la navă pentru a ascunde originea încărcăturii lor.

„Tacticile sunt, în mare măsură, aceleași, dar punerea lor în practică este mult mai dificilă din cauza naturii transportului de GNL”, a declarat Septimus Knox, director al firmei de informații corporative S-RM.

„Numărul navelor este mai mic, iar infrastructura necesară este mai rară și mai specifică”, a adăugat el. „Nu este cu adevărat posibil să achiziționezi și să exploatezi petroliere pentru GNL «ruginite» în același mod — flota globală este mult mai mică și mult mai modernă, iar majoritatea infrastructurii moderne și sofisticate pentru GNL se află în țări care nu sunt aliniate cu Rusia”.

Navele de transport al gazului cu răcire intensă se numără printre cele mai specializate nave din lume, costul construcției lor ridicându-se la aproximativ 300 de milioane de dolari și fiind echipate cu sisteme complexe de stocare care mențin gazul în stare lichidă la o temperatură de minus 162 °C, pentru a putea fi transportat.

Pe lângă aceste provocări, instalațiile de producție vitale ale Rusiei sunt situate în zona arctică, ceea ce înseamnă că, în cea mai mare parte a anului, sunt necesare nave specializate pentru navigarea în condiții climatice extreme — ale căror corpuri le protejează împotriva zdrobirii de către gheața groasă din Arctica — pentru a ajunge măcar la cel mai apropiat depozit plutitor.

China este singurul cumpărător al producției de GNL Arctic 2, afectată de sancțiuni. Unsprezece nave, cu o vechime medie de 10 ani, preiau volume de la Arctic LNG, potrivit estimărilor FT bazate pe datele furnizate de Kpler. Încărcăturile sunt transferate către tancuri convenționale în cadrul unor hub-uri plutitoare, care le transportă apoi către China.

Toate aceste nave fac obiectul sancțiunilor impuse de SUA, iar Novatek a devenit proprietarul sau închiriatorul tuturor acestora, cu excepția uneia, în ultimii doi ani. Alte patru nave se află în construcție la Zvezda, în timp ce livrarea a șase nave destinate navigării în zone cu gheață este blocată la șantierul naval Hanwha din Coreea de Sud din cauza sancțiunilor.

Navin Kumar, directorul departamentului de cercetare maritimă al firmei de consultanță Drewry, a declarat că Rusia ar putea întâmpina în curând dificultăți în construirea propriilor nave, întrucât compania franceză GTT deține un monopol aproape total asupra producției sistemelor de stocare extrem de specializate necesare pentru menținerea presiunii gazului.

GTT a anunțat în ianuarie 2023 că va suspenda toate contractele cu Rusia ca urmare a sancțiunilor impuse de UE.

Chiar dacă Rusia ar putea dezvolta propriul sistem, ar avea nevoie de aprobările Organizației Maritime Internaționale și ale societăților de clasificare, care stabilesc și aprobă standardele tehnice pentru nave.

Acesta ar fi un „proces de lungă durată” și ar obliga probabil Moscova să achiziționeze mai multe nave de pe piața second-hand, a afirmat Kumar.

Carl-Antoine Saverys, directorul general al Exmar, o importantă companie de transport maritim de gaze, a declarat că Exmar se află în concurență cu cumpărătorii ruși pentru nave de transport de GNL second-hand, pe care grupul său le-a transformat în depozite plutitoare de gaze.

„Există o mulțime de nave mai vechi care apar pe piață, așa că sunt convins că o parte dintre acestea vor ajunge în flota rusă”, a spus el.

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Editor : A.M.G.

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