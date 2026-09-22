Rusia se pregătește să-și accelereze producția de drone kamikaze: „O provocare pe termen lung la adresa securității întregii Europe”

Moscova ia măsuri pentru a-și extinde capacitatea de a produce zeci de mii de drone ucigașe pe care le folosește în atacurile asupra orașelor ucrainene, potrivit planurilor unei companii de stat ruse obținute de Politico.

Extinderea fabricii Alabuga-Volokno a companiei de stat Rosatom, situată în regiunea Tatarstan din Rusia, ar permite Moscovei să producă, până în 2029, încă 500 de tone de fibră de carbon aerospațială de calitate militară pe an. Acest material rezistent și ușor este esențial pentru construirea structurii dronei.

Creșterea producției s-ar traduce prin 28.000 de drone înarmate în plus în fiecare an, potrivit estimării unui expert — o creștere de 78% a producției de arme precum cea care a lovit un tren de pasageri la granița cu Polonia în această lună și altele care au provocat moartea a zeci de civili ucraineni. Ucraina estimează că Rusia poate produce în prezent peste 36.000 de drone kamikaze, cunoscute sub numele de Geran, pe an.

Aceste planuri subliniază angajamentul Rusiei față de tehnologia dronelor pentru a-și alimenta mașina de război, pe care o îndreaptă din ce în ce mai mult împotriva restului Europei.

Fabrica Alabuga-Volokno și compania-mamă a acesteia, divizia de materiale avansate a Rosatom, UMATEX, sunt supuse sancțiunilor impuse de Regatul Unit, Statele Unite și numeroase alte guverne occidentale.

Fabrica reprezintă un nod cheie în lanțul de aprovizionare militar-industrial al Moscovei și este aceeași care a primit, la începutul acestui an, un transport camuflat de 46 de tone de substanțe chimice pentru fibra de carbon de la o companie de stat chineză, potrivit documentelor interne ale Rosatom privind transportul și vama, despre care a relatat sursa citată la începutul acestei luni. Rosatom a declarat anterior că firma și filialele sale „își desfășoară activitatea în deplină conformitate” cu legile și reglementările aplicabile.

Ambasada Chinei la Washington a declarat într-un comunicat că nu are cunoștință despre planurile Rusiei de extindere a producției de drone și că „controlează strict exporturile de produse cu dublă utilizare, în conformitate cu legea”.

Planurile comerciale, de proiectare și structurale, colectate din surse ruse de către Centrul ucrainean pentru Securitate și Cooperare — un think tank cu sediul la Kiev, apropiat de guvernul ucrainean — prezintă în detaliu extinderea fabricii, precum și schemele echipamentelor și ale construcției.

Rosatom a refuzat să comenteze cu privire la aceste documente.

Comisia specială a Camerei Reprezentanților din SUA privind China a analizat documentele și a stabilit că acestea sunt autentice, potrivit unui oficial al guvernului american familiarizat cu conținutul acestora. Guvernul ucrainean a analizat, de asemenea, documentele și a confirmat autenticitatea acestora, a declarat un oficial ucrainean. Ambilor oficiali li s-a acordat anonimatul, întrucât nu erau autorizați să facă declarații oficiale.

În luna mai, guvernul rus a aprobat planurile companiei Rosatom de a construi o nouă linie de producție la fabrica sa din Alabuga-Volokno „destinată producției de fibre și fire chimice”, cu o capacitate de până la 500 de tone de fibră de carbon pe an, conform avizului oficial de aprobare a proiectului de construcție.

Imaginile din satelit realizate între lunile mai și iulie arată că terenul destinat proiectului de extindere, situat lângă actuala fabrică de fibră de carbon a companiei Alabuga-Volokno din Tatarstan, este pregătit pentru construcție, a declarat oficialul ucrainean. Imaginile furnizate de USCC reprezintă „dovada că proiectul este deja în curs de dezvoltare”, a afirmat acest oficial.

Fundația noii fabrici „este în curs de pregătire”, a declarat expertul în armament David Albright, fondator și președinte al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, un centru de cercetare cu sediul la Washington, care a obținut în mod independent imagini din satelit ale amplasamentului, realizate în luna august. Termenul de finalizare a fabricii, prevăzut pentru 2027, a spus el, „necesită o construcție rapidă”.

Dronele permit Moscovei să „lanseze aceste salve masive și să exercite presiune asupra țintelor aflate în adâncime pe teritoriul Ucrainei, în numeroase locații diferite, asigurându-se că pot satura sistemele de apărare”, a declarat Stacie Pettyjohn, fostă consilieră în cadrul Biroului Secretarului Apărării, care desfășoară cercetări în domeniul războiului cu drone la Center for a New American Security din Washington. „A fost un instrument de coerciție foarte eficient și esențial pentru campania Rusiei de lovituri în adâncime.”

Planurile companiei Rosatom de a-și spori capacitatea pentru a răspunde cererii Rusiei de a crește producția de drone militare nu reprezintă doar o preocupare pentru Ucraina, pe măsură ce al cincilea an de război total al Moscovei se prelungește încă o iarnă.

„Extinderea Alabuga și a întreprinderilor afiliate acesteia nu ar trebui privită doar ca o problemă pentru frontul ucrainean, ci ca o provocare pe termen lung la adresa securității întregii Europe”, a declarat Serhii Kuzan, directorul Centrului ucrainean pentru Securitate și Cooperare.

Motivele pentru extinderea fabricii

Moscova depune eforturi pentru a-și crește producția internă de fibră de carbon, în vederea reducerii dependenței de importurile din China, având ca obiectiv fabricarea a aproximativ 130.000 de drone pentru proiectul național „Sisteme aeriene fără pilot” până în 2030, potrivit unei analize realizate în acest an de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank cu sediul la Washington. Rusia intenționează să crească acest număr la 350.000 până în 2035.

Unitatea Alabuga-Volokno a Rosatom va contribui la acest efort național. Printre cele trei motive principale pentru extinderea fabricii se numără „substituirea importurilor de produse cu dublă utilizare” și „satisfacerea cererii de fibră de carbon din sectoarele strategice rusești (aviație, industria apărării)”, conform documentelor Rosatom.

Capacitatea totală a fabricii „ar putea permite producerea a 28.000 de structuri de drone Shahed 136”, estimează expertul în armament Albright, al cărui Institut pentru Știință și Securitate Internațională a desfășurat ani de cercetări aprofundate privind producția de drone a Rusiei. Dronele de atac rusești Geran-2 se bazează pe proiectul modelului iranian Shahed.

„Fără fibra de carbon, nu pot construi drona”, a spus Albright. Rusia „nu poate înlocui fibra de carbon din dronă și să mențină în același timp greutatea la un nivel redus”, a explicat el, subliniind că materialul este folosit pentru a consolida aripa și structurile interne, cum ar fi cele ale rezervorului de combustibil și ale motorului.

Moscova nu primește suficiente cantități de poliacrilonitril — un așa-numit precursor PAN — utilizat la fabricarea fibrei de carbon de înaltă performanță „pentru toate nevoile sale din domeniul apărării”, a afirmat Albright. Prin intermediul acestei fabrici, Moscova încearcă să-și reducă dependența de importurile de substanța chimică fibroasă esențială pentru întărirea structurii aeronavelor sale fără pilot.

Planurile interne ale Rosatom arată că firma intenționează să construiască o nouă „fabrică modernă de PAN” în complexul industrial din Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan. „Produsul principal al proiectului va fi fibra de carbon de tip UMT42S-3K”, se precizează în documente, aceasta urmând să fie „utilizată în industria aerospațială”.

Metadatele extrase din document arată că acesta a fost creat de un angajat al diviziei de materiale avansate UMATEX a corporației de stat ruse Rosatom, la sfârșitul anului trecut.

Dronele fabricate în complexul zonei economice speciale (ZES) Alabuga au devenit un element cheie al strategiei Moscovei de a viza atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă.

„Monitorizarea, restricționarea aprovizionării cu componente critice, aplicarea sancțiunilor, perturbarea lanțurilor logistice și reducerea rezilienței producției acestui complex trebuie să se numere printre prioritățile politicii comune a Ucrainei și a partenerilor săi europeni”, a declarat Kuzan, reprezentant al USCC.

„În acest moment, agresiunea hibridă a Kremlinului se îndreaptă din ce în ce mai mult spre o escaladare directă, în special prin desfășurarea așa-numitelor acțiuni sub pragul de conflict, menite să testeze reacția țărilor europene”, a afirmat el, făcând referire la încălcările documentate ale spațiului aerian polonez și românesc de către drone rusești. Moscova a integrat acum și motoare cu reacție în proiectul dronelor rusești Geran, ceea ce le permite să lovească la distanțe mai mari și mai rapid.

Kuzan a avertizat că dronele fabricate în Zona Economică Specială Alabuga din Rusia „vor deveni probabil principalul instrument al viitoarelor campanii ale Federației Ruse în Europa”.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu.

„Rușii câștigă teren în războiul aerian”

În condițiile în care nu se întrevede un sfârșit al războiului din Ucraina și pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile la granița de est a NATO, liderii mondiali se reunesc săptămâna aceasta în New York pentru Adunarea Generală anuală a Organizației Națiunilor Unite.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat săptămâna trecută că Moscova este pregătită să reia negocierile pentru a pune capăt războiului, potrivit agenției de presă de stat TASS.

La începutul acestei luni, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, ar fi condus o inițiativă eșuată de a elimina de pe ordinea de zi a viitoarei Adunări Generale a ONU un punct intitulat „Situația din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei”.

Dezvăluirile privind extinderea planificată a fabricii de fibră de carbon indică faptul că inițiativele lui Lavrov ar trebui privite cu scepticism, a afirmat Nicholas Fenton, director asociat al Programului pentru Europa, Rusia și Eurasia din cadrul CSIS.

Atacul cu drone din septembrie asupra trenului de călători din apropierea frontierei cu Polonia și o serie de exemple de război hibrid în Europa — precum sabotajul și alte tactici care nu ating pragul unui război deschis — arată că Moscova are o „dorință puternică” de a escalada conflictul atât în Ucraina, cât și în Europa, a afirmat Fenton.

„Indiferent de rezultatul politic al unei eventuale soluții diplomatice privind Ucraina, nu vedem cum Rusia ar putea să-și reducă tensiunile în ceea ce privește postura sa militară față de NATO sau față de Europa”, a declarat Fenton. „Considerăm că actuala conducere a regimului din Rusia este hotărâtă să continue confruntarea cu Occidentul”, a adăugat el — chiar și în cazul în care s-ar ajunge la un acord de pace.

La începutul lunii septembrie, președintele Donald Trump i-a trimis pe emisarii speciali ai SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova și Kiev pentru a relansa procesul de pace. Aceste vizite au dus la „progrese substanțiale, inclusiv avansuri în stabilirea unor noi discuții trilaterale”, a scris Witkoff ulterior pe internet. Cu toate acestea, Rusia a ucis cinci persoane în atacuri cu rachete și drone asupra Kievului la doar o zi după plecarea emisarilor lui Trump. De atunci, Moscova a continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii civile din întreaga Ucraină.

„Rușii câștigă teren în războiul aerian, continuând să perfecționeze aceste sisteme și să-și extindă producția”, a spus Fenton. „Există o îngrijorare semnificativă cu privire la ce ar putea urma”.

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Editor : A.M.G.