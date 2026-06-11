Rusia „și-a pierdut credibilitatea” în ciuda „unei pauze” oferite de creșterea prețurilor petrolului, afirmă șefa FMI

Deși Rusia s-a dovedit a fi unul dintre puținii câștigători ai recentelor perturbări de pe piața mondială a petrolului, pe fondul conflictului din Iran, acest lucru nu este suficient pentru a compensa efectele sancțiunilor și ale izolării, a declarat pentru Euronews directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.

După doi ani de performanțe solide, determinate de trecerea la o economie de război, situația economică a Rusiei se deteriorează, a declarat Georgieva. Și deși FMI și-a revizuit în sus, în raportul din aprilie, prognoza privind creșterea economică a Rusiei pentru 2026, de la 0,8% la 1,1%, Georgieva a declarat pentru Euronews că acest lucru nu reflectă pe deplin amploarea deteriorării economice.

„Prețurile mai mari ale petrolului oferă într-adevăr o gură de oxigen Rusiei”, a spus Georgieva, susținând că această creștere nu poate compensa impactul mai puternic asupra economiei ruse.

Și-au epuizat dramatic rezervele. Veniturile neașteptate din prețul petrolului par să fie folosite pentru a reface rezervele, mai degrabă decât pentru a injecta mai multe investiții în economie. Creșterea economică a încetinit semnificativ. Acum estimăm 1%. Înainte de război, potențialul de creștere era de 1,6%

Directorul general al FMI a mai declarat pentru Euronews că este important să se ia în considerare și alți indicatori economici pentru a înțelege mai bine situația economică actuală a Rusiei.

Inflația este ridicată. Asta înseamnă că ratele dobânzilor sunt ridicate, de aproape 15%

FMI nu se așteaptă să observe „un impact semnificativ asupra creșterii economice în Rusia”, a spus Georgieva. „Este o țară ale cărei perspective pe termen mediu (și) lung s-au înrăutățit semnificativ.”

Ea a enumerat trei motive pentru care perspectivele s-au înrăutățit. Primul este pierderea populației.

„O țară care se afla deja într-un declin demografic a pierdut acum atât de mulți tineri dintr-un motiv teribil”, a explicat Georgieva.

Al doilea factor îl reprezintă sancțiunile, în special modul în care acestea „afectează puternic sectorul tehnologic”.

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„Ceea ce observăm în sectorul petrolier și gazier din Rusia este o problemă enormă legată de lipsa reînnoirii tehnologice, care limitează capacitatea sectorului de a se extinde”, a spus ea.

Iar al treilea factor este faptul că „Rusia și-a pierdut prestigiul”.

„Acest lucru se traduce în multe pierderi tangibile și intangibile. Adică, gândiți-vă doar la tinerii ruși care ar fi putut construi relații cu europenii și cu alții și nu au făcut-o din cauza războiului”, a declarat Georgieva. „Așadar, în ansamblu, Rusia iese din această situație paralizată”, a concluzionat ea.

Editor : C.A.