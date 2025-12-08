Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au pus pe Putin pe locul doi

În noiembrie, Rusia a pierdut poziția de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei, fiind depășită de un grup de trei țări.

Acestea sunt Arabia Saudită, Oman și Angola.

Potrivit Ukrinform, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a declarat acest lucru pe site-ul său web, scrie Kyiv Independent.

Conform datelor serviciilor de informații, 123 de tancuri implicate în exportul de petrol și produse petroliere au părăsit porturile rusești în noiembrie 2025, cu 17 mai puține decât în octombrie.

Dintre acestea, 92 de nave aparțin nucleului flotei fantomă a Rusiei; 77 dintre ele sunt supuse sancțiunilor, iar 15 nu.

Astfel, exporturile de petrol ale Rusiei au scăzut la 14 milioane de tone (101,8 milioane de barili), o scădere de 2 milioane de tone față de luna precedentă.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în livrările către India, China și Turcia – scăderea combinată a acestora a ajuns la 4,6 milioane de tone. Livrările către alte destinații au scăzut, de asemenea, cu 0,7 milioane de tone.

Rusia, scădere constantă a exporturilor

Anul 2025 a devenit primul an de la începutul războiului în care producția și rafinarea de petrol din Rusia înregistrează o scădere constantă. Bugetul rus pierde cel puțin 37 de miliarde de dolari din veniturile din petrol și gaze, în timp ce companiile petroliere rusești și sectorul energetic pierd zeci de miliarde în plus.

Prima lună de sancțiuni impuse de SUA și UE împotriva Rosneft și Lukoil a dus la o reducere semnificativă a importurilor de petrol rusesc în China. În perioada 23 octombrie - 21 noiembrie, livrările au scăzut de la 41,7 milioane la 37,2 milioane de barili (-11%). Importurile medii zilnice au scăzut de la 1,39 milioane la 1,24 milioane de barili, iar ponderea Rusiei în importurile de țiței ale Chinei a scăzut de la 14,7% la 11,2%.

Pentru luna decembrie, Rosneft și Lukoil au raportat doar trei transporturi fiecare către China, ceea ce indică o contracție bruscă a prezenței lor pe această piață asiatică cheie.

China a compensat rapid deficitul cu aprovizionări de la furnizori din Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv Arabia Saudită, Oman și Angola. În decurs de o lună, aceste țări au împins Rusia din poziția de furnizor principal, retrogradând-o pe locul al doilea.

Editor : Sebastian Eduard