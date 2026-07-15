Rusia flutură iar amenințarea nucleară. Consilierul lui Putin, Nikolai Patrușev susține că forțele nucleare strategice navale ale Rusiei sunt plasate în deplină pregătire de luptă. Anunțul vine exact în momentul în care Putin este într-o poziție dificilă. Războiul lui de trei zile în Ucraina este în al cincilea an, și nu mai e deloc departe de Rusia, dimpotrivă. Atacurile ucrainene asupra țintelor strategice rusești au dat peste cap imaginea de invincibil a lui Putin. Potrivit unei analize Bloomberg, popularitatea dictatorului este în declin, indiferent cât încearcă propaganda să cosmetizeze situația.

Forțele nucleare navale strategice ale Rusiei sunt în alertă maximă de luptă, a declarat consilierul lui Putin, Nikolai Patrușev, potrivit RIA Novosti, citată de newsukraine.rbc.ua.

Potrivit acestuia, Marina Rusă protejează în prezent interesele naționale ale Moscovei în diferite părți ale oceanelor lumii.

Patrușev a declarat că toate amenințările reprezentate de potențialii adversari sunt luate în considerare în planurile de dezvoltare ale marinei, inclusiv Strategia de Dezvoltare Navală până în 2050 și proiectul Programului de Construcții Navale, tot până în 2050.

Rusia a mai recurs la retorica nucleară, numind astfel de arme unul dintre principalele sale „atuuri”. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova este gata să utilizeze arme nucleare dacă existența Rusiei este amenințată.

În plus, Peskov a susținut că așa-numita operațiune militară specială a fost inițial concepută ca o operațiune militară, dar, din cauza a ceea ce a descris drept „interferență occidentală”, s-a transformat într-un adevărat război.

Între timp, președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că Beijingul este convins că Rusia nu va îndrăzni să utilizeze arme nucleare.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că liderul rus ar putea recurge la o escaladare suplimentară și să lanseze o agresiune militară împotriva altor țări, dacă nu reușește să își atingă obiectivele în războiul împotriva Ucrainei.

Editor : Liviu Cojan