Rusia și arma nucleară care nu poate fi oprită. Cât e de temut racheta lui Putin?

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a susţinut joi discursul anual privind starea naţiunii, care a avut loc acum, în preajma alegerilor prezidenţiale. Şi, cum economia Rusiei nu merge foarte bine în acest moment, preşedintele rus s-a lăudat cu o nouă rachetă nucleară. Una care ar fi... invincibilă. Nu există niciun sistem balistic care să o poată opri, se laudă Vladimir Putin.

„Acest nou sistem balistic nu are, practic, nicio limită de distanţă. După cum puteţi vedea şi din video, poate să atace ţinte şi la Polul Nord, şi la Sud. Sarmat (numele noului sistem - n.r.) e o armă formidabilă. Nu există niciun sistem balistic, nici măcar în stadiul de proiect, care să fie un obstacol în calea Sarmat. E o rachetă balistică de mică altitudine, greu de depistat şi capabilă să poarte focos nuclear. Are o rază de acţiune practic nelimitată, o traiectorie imposibil de anticipat şi poate ocoli punctele de interceptare. E invincibilă în faţa tuturor sistemelor de apărare aeriană şi antirachetă”, a proclamat Vladimir Puțin în aplaudele asistenței.

Expertul în securitate Hari Bucur-Marcu a comentat la emisiunea „Imparțial” mesajul lui Vladimir Putin.

Anunțul trebuie privit în contextul unui discurs electoral, iar scopul președintelui rus este „să se proiecteze ca un lider mondial, capabil să-și impună voința asupra oricărui alt lider din lume, pe acest considerent, că ar avea cea mai puternică armă din lume”, spune Hari Bucur-Marcu. Însă, atrage atenția expertul, Putin vorbește cu electoratul său, nimeni din afara Federației Ruse nu a fost impresionat de ceea ce a spus președintele rus. Americanii, care sunt direct vizați, au spus că e vorba de o confirmare a ceea ce știau de mult: că Rusia, în afară de această cursă unilaterală a înarmării, nu are alte argumente de a se situa ca lider mondial, în condițiile în care economia țării este slabă.

„În aceste condiții, Putin a fost practic obligat să-și arate o listă de realizări ale mandatului care se încheie și să justifice de ce ar fi nevoie de el în viitor: iată un lider care vrea să-și impună voința speriind restul lumii cu o armă invincibilă”, spune Hari Bucur Marcu. Realitatea este că sunt mai multe paliere despre care putem vorbi: cel al campaniei electorale, dar și altul - important - strategic, în care Rusia de mai bine de 10 ani propune schimbarea aranjamentelor de securitate la nivel european și mondial. Asta, pentru că pe actualul aranjament, Rusia este condamnată pentru anexarea Crimeei, este împiedicată să-și intensifice controlul asupra fostelor state sovietice socialiste, este pusă la colț în diferite alte dosare internaționale, a subliniat Hari Bucur-Marcu.

Expertul este de părere că anunțul lui Vladimir Putin nu afectează România. „Ceea ce ne-a spus Putin are aceeași valoare ca și cum ar fi spus: știți, noi până acum puteam să distrugem planeta de trei ori, acum avem o armă cu care o s-o distrugem de patru ori. Asta spune. Nu are nicio semnificație. În momentul în care va folosi o armă nucleară, oricine de pe planeta asta, în momentul acela intrăm într-o altă eră” în care este irelevant numărul și felul armelor din arsenalul nuclear al cuiva. „Este ca și când ar avea pretenția că nefiind detectabile sau nefiind opozabilă această rachetă, americanii n-ar putea să lanseze zecile de mii de rachete pe care le au asupra Rusiei, în același timp, chiar dacă Rusia reușește să lovească pe cineva”, a explicat expertul, insistând asupra retoricii pur electorale a președintelui rus.

Și ar mai fi de reținut un aspect, spune Hari Bucur-Marcu: faptul că Rusia dezvoltă în continuare arme noi și spune acest lucru cu emfază, de la tribună, e un fel de marketing pentru piața de armament mondial, în care Rusia are și ea o mică parte.