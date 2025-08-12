Live TV

Rusia și Belarus se pregătesc „pentru a respinge o eventuală agresiune”. Când vor avea loc exercițiile

Data publicării:
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko pozeaza pe un iaht
Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images

Armata rusă şi cea belarusă vor organiza exerciţii strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie, a anunţat marţi Ministerul Apărării de la Minsk.

Scopul exerciţiilor este de a testa capacităţile Rusiei şi Belarusului şi de a „asigura securitatea militară a Uniunii Statale şi pregătirea acestora pentru a respinge o eventuală agresiune”, a declarat generalul-maior Valeri Revenko, citat de minister, relatează Reuters.

Uniunea Statală este o uniune şi alianţă fără frontiere între cele două foste republici sovietice vecine.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat cu ceva timp în urmă, fără a da detalii sau a cita dovezi, că Rusia „pregăteşte ceva” în Belarus în această vară sub pretextul unor exerciţii militare de rutină.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei Time, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a declarat că a decis să mute locaţia exerciţiilor militare comune departe de graniţele vestice ale Belarusului cu ţările Uniunii Europene, invocând preocupările de securitate exprimate de Polonia şi ţările baltice. Lukaşenko a calificat ideea că Belarusul s-ar folosi de exerciţii pentru a ataca cele trei ţări baltice şi Polonia drept „o absurditate totală”.

Generalul-maior Revenko a acuzat că exerciţiile comune cu forţele ruse „sunt folosite ca pretext pentru militarizarea continuă” a ţărilor vecine membre NATO, invocând exerciţiile comune ale NATO care vor avea loc în Polonia şi la care vor participa cel puţin 34.000 de soldaţi.

Belarusul, cel mai apropiat aliat al Rusiei, are relaţii deteriorate cu vecinii occidentali şi cu Ucraina, mai ales după ce Moscova a folosit teritoriul belarus ca bază pentru un atac asupra Kievului, lansat în februarie 2022.


