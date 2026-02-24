Rusia și noua cursă a spionajului orbital: de ce își apropie Kremlinul sateliții-spioni de infrastructura occidentală critică

Doi sateliți ruși au petrecut ani de zile deplasându-se tactic, în liniște, de-a lungul centurii geostaționare a Pământului - inelul de orbite situat la 36.000 de kilometri deasupra Ecuatorului. Acolo, sateliții sunt poziționați alături de navele spațiale comerciale occidentale și, conform evaluărilor experților, interceptează transmisiile acestora. O anchetă realizată de Financial Times la începutul lunii februarie 2026 a revelat că oficialii militari europeni se tem acum că sateliții ar putea face mai mult decât să „asculte” în secret, iar informațiile colectate ar putea permite Rusiei să interfereze cu sau chiar să preia controlul asupra sateliților care asigură comunicații și transmisii de televiziune în Europa, Orientul Mijlociu și părți din Africa, scrie Meduza.

Cele două nave spațiale - cunoscute în surse deschise sub numele de Luch și Luch-5X, iar intern sub numele de Olimp și Yenisei-2 - au o serie de documente care le leagă de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), un profil de misiune care a evoluat în paralel cu războiul din Ucraina, dar și obiceiul de a urmări chiar sateliții de care depind armatele occidentale, arată aceeași sursă.

Nu sunt primele încercări de acest gen

Conceptul de „satelit-inspector” datează de la sfârșitul anilor 1950, când Forțele Aeriene ale Statelor Unite au dezvoltat programul SAINT (Satellite Interceptor) pentru a se apropia, inspecta și, eventual, dezactiva navele spațiale sovietice. SAINT a fost anulat în 1962, dar Statele Unite au operat ulterior un satelit secret numit Prowler (n.r. descoperit de astronomi amatori în anii 1990) și au lansat în 2006 sateliți de inspecție MiTEX recunoscuți oficial. Documentele divulgate de fostul contractor NSA Edward Snowden au dezvăluit existența altor sateliți americani de informații, inclusiv unul numit PAN — parte a unui program al cărui obiectiv declarat era interceptarea transmisiilor de la sateliți comerciali străini inaccesibili prin „mijloace convenționale”.

America nu este singura care desfășoară astfel de cercetări. Nava spațială SJ-21 a Chinei a acționat în mod similar în apropierea altor sateliți, andocând cu un satelit de navigație Beidou „mort” în 2022 și remorcându-l pe orbită deasupra centurii geostaționare. Programul Rusiei datează din perioada proiectelor antisatelit sovietice și se extinde în era post-sovietică, producând sateliții inspectori Kosmos-2542 și Kosmos-2543, cel din urmă determinând Pentagonul să evalueze în 2020 că Rusia ar putea testa arme antisatelit.

Adevărul din spatele Luch-1 și Luch-2

Sateliții pe care Financial Times îi numește Luch-1 și Luch-2 apar în catalogul sateliților armatei americane de pe Space-Track.org sub denumirile LUCH (OLYMP) și LUCH (OLYMP) 2, potrivit lui Bart Hendrickx, un cercetător independent specializat în programul spațial al Rusiei. Hendrickx susține că oficialii ruși au atribuit în mod deliberat numele de acoperire „Luch” – împrumutat de la o serie de nave spațiale de retransmisie a datelor fără legătură cu acest program – pentru a ascunde adevăratul scop al sateliților.

Luch-1 a fost lansat în septembrie 2014 și a petrecut mai mult de nouă ani pe orbita geostaționară a Pământului. Potrivit datelor de urmărire compilate de Marco Langbroek, un cercetător olandez specializat în urmărirea sateliților, între 2014 și 2021, acesta s-a poziționat în apropierea a cel puțin 22 de sateliți de telecomunicații operați în principal de Intelsat și Eutelsat. De obicei, se poziționa la aproximativ 0,1 grade (n.r. aproximativ 70 de kilometri) distanță de o țintă, suficient de aproape pentru a se afla în raza semnalelor de legătură ascendentă direcționate către nava spațială vecină, și rămânea acolo săptămâni sau luni întregi.

Rusia se laudă cu o armă laser care poate distruge sateliți, dar NATO consideră că eficiența acestei arme este exagerată de propaganda de la Moscova Foto: Guliver/GettyImages

În octombrie 2015, Intelsat a criticat public Rusia pentru ceea ce a numit „comportamentul anormal” al lui Luch. În 2017, Luch-1 a manevrat în apropierea Athena-Fidus, un satelit de comunicații dezvoltat în comun de armatele franceză și italiană. În anul următor, ministrul francez al Apărării, Florence Parly, a calificat episodul drept „un act de spionaj”.

În octombrie 2025, Rusia a mutat Luch-1 pe o orbită de dezmembrare, unde s-a destrămat pe 30 ianuarie 2026, lăsând în urmă cel puțin trei fragmente, potrivit firmei de analiză spațială Aldoria.

Luch-2 a fost lansat de la Baikonur în martie 2023. Înregistrarea sa la Națiunile Unite indica funcția sa ca „retransmitere de informații” – termenul utilizat pentru navele spațiale civile – și nu desemnarea ministerului Apărării asociată de obicei cu sateliții militari. După ce a ajuns pe orbită, a început să efectueze manevre aproape identice cu cele ale predecesorului său. În martie 2025, datele de urmărire ale lui Langbroek arătau că Luch-2 se poziționase în apropierea sateliților Intelsat și Eutelsat, rămânând lângă fiecare țintă între una și patru luni înainte de a se repoziționa.

Luch-2 a fost construit folosind componente fabricate în Franța și Statele Unite, în ciuda sancțiunilor occidentale. Documentele de achiziție arată că Centrul Național de Cercetare pentru Telecomunicații Krivosheev – institutul de stat rus care se ocupă de dezvoltarea sarcinii utile pentru programul Olimp/Luch – a comandat microcipuri franceze și americane prin Standard Research and Production Center, un intermediar din Sankt Petersburg care furnizează componente electronice contractorilor ruși din domeniul apărării.

Legătura cu FSB

În 2014, jurnalistul Ivan Safronov de la Kommersant, citând surse din interiorul Roscosmos, a raportat că FSB a operat și a pus în funcțiune Luch-1 și că satelitul a fost proiectat pentru culegerea de informații din semnale. Deși Hendrickx observă că nu a apărut nicio dovadă definitivă că sateliții Luch sunt operați de FSB și nu de Roscosmos sau de Ministerul Apărării, o serie de dovezi circumstanțiale indică această direcție.

Un articol din 2008 dintr-o revistă rusă de specialitate în domeniul radiodifuziunii a identificat Olimp ca fiind un proiect al FAPSI — agenția federală care a moștenit funcțiile Direcției 16 a KGB, responsabilă cu interceptarea comunicațiilor electronice străine. Când FAPSI a fost reorganizată în 2003, funcțiile sale au fost transferate către FSB. Separat, Centrul Krivosheev are un contract cu Unitatea Militară 71330 a FSB – cel de-al 16-lea Centru al agenției, pe care jurnaliștii de investigație Andrei Soldatov și Irina Borogan l-au asociat cu atacurile cibernetice asupra companiilor energetice americane.

Legătura cu Ucraina

Cea mai plauzibilă explicație pentru ceea ce vânează sateliții Luch este aceea că ei ar fi centrați pe informațiile de semnal cu valoare militară imediată. Mulți sateliți comerciali transmit o parte din traficul lor fără criptare, iar un studiu realizat în 2025 de cercetătorii de la Universitatea din California, San Diego și Universitatea din Maryland a caracterizat problema ca fiind răspândită. Studiul a constatat, de exemplu, că traficul interceptat includea semnalele de apel ale navelor marinei americane și date din sistemele logistice interne ale agențiilor militare și de aplicare a legii din Mexic.

Sateliții Intelsat și Eutelsat pe lângă care s-au poziționat inspectorii Luch nu sunt infrastructuri pur civile. Intelsat furnizează servicii de conectivitate maritimă Pentagonului. Eutelsat furnizează lățime de bandă clienților militari și guvernamentali din toată Europa. Sateliții Intelsat vizați de Luch-1 în lunile dinaintea invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 — Intelsats 33e, 39 și 37e — transmit toți frecvențe în banda Ku și C peste Ucraina, frecvențe utilizate în mod obișnuit pentru comunicații militare.

Rusia amenință cu un atac asupra sateliților occidentali, pe motiv că furnizează informații Ucrainei. Foto: Profimedia

Pe 24 februarie 2022, cu doar câteva ore înainte ca forțele ruse să treacă granița, Rusia a lansat un atac cibernetic major împotriva rețelei de bandă largă prin satelit KA-SAT a Viasat, blocând mii de modemuri utilizate de armata și agențiile guvernamentale ucrainene și întrerupând accesul la Internet pentru zeci de mii de utilizatori din întreaga Europă. O companie germană de energie a pierdut accesul la distanță la turbinele sale eoliene.

Prima oprire a lui Luch-2 după ce a ajuns pe orbită, în mai 2023, a fost KA-SAT.

Hendrickx a remarcat că, deși este puțin probabil ca Luch-2 să aibă capacități directe de război electronic, datele colectate în timpul unei apropieri de un satelit țintă ar putea facilita atacuri cibernetice ulterioare împotriva acestuia.

