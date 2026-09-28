Live TV

Rusia sparge recordul cheltuielilor militare: buget de apărare uriaș pentru 2027, cel mai mare de la invazia Ucrainei

Data publicării:
profimedia-1038684011
Avion rus MiG-31. Foto: Profimedia/ AFP Photo
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia intenționează să cheltuiască 17,1 trilioane de ruble (202,58 miliarde de dolari) pentru apărare în 2027, cu aproximativ 27% mai mult decât cele 13,5 trilioane de ruble bugetate inițial și cea mai mare cifră de la începutul războiului din Ucraina în 2022, au arărat, luni, documente guvernamentale consultate de Reuters.

Conform documentelor, cheltuielile totale pentru apărare se vor ridica la 50 de trilioane de ruble în următorii trei ani. În 2026, guvernul a planificat să cheltuiască 12,1 trilioane de ruble pentru apărare, dar suma reală este secretizată și nu va fi dezvăluită. Unele cheltuieli militare pot fi contabilizate și în alte părți ale bugetului.

Documentele au mai arătat că guvernul și-a majorat estimarea privind deficitul bugetar pentru 2026 la 3,2% din produsul intern brut, de la 1,6% din PIB cât era anterior. Cheltuielile bugetare în 2026 vor crește cu 13,2%, până la 48,6 trilioane de ruble sau 20,9% din PIB.

Este de așteptat ca guvernul să prezinte proiectul de buget parlamentului până pe 1 octombrie. Săptămâna trecută, a anunțat planuri pentru noi creșteri de impozite în 2027 pentru a finanța deficitul tot mai mare. Documentele au arătat că o nouă taxă excepțională asupra companiilor de metale și minerit urma să strângă aproximativ 200 de miliarde de ruble anual.

Documentele au mai arătat că, în 2026, guvernul își va majora planul de împrumut net cu 26%, până la 5 trilioane de ruble, și va cheltui 459 de miliarde de ruble - aproximativ 11% din partea lichidă a Fondului Național de Avere - pentru a reduce deficitul. De asemenea, a redus estimarea veniturilor din petrol și gaze pentru 2026 la 7,6 trilioane de ruble, de la 8,9 trilioane de ruble anterior.

Datoria de stat va crește la 21,7% din PIB în 2027, față de 19,9% din PIB în 2026, peste nivelul de 20% considerat sigur de autorități. Împrumuturile totale în 2027 vor crește cu 43%, până la 7,7 trilioane de ruble, mai arată informațiile analizate de Reuters.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
siegfried muresan profimedia
5
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Digi Sport
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emergency power outages in Kyiv
Premierul Ucrainei le sugerează persoanelor vulnerabile să plece din marile orașe: „Să o faceţi înainte de iarnă”
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și transferați în Coreea de Sud
drona mq-9 reaper
Cristian Diaconescu, semnal de alarmă privind strategia Rusiei: „Situația e la limită”. Cum poate Moscova să testeze solidaritatea NATO
Război în Ucraina.
„Nu mai e un război hibrid”. Rusia își intensifică operațiunile în Europa: de la drone cu explozibili la nave de atac și sabotaje
May 08, 2023. Russia, Bryansk. Line up soldiers in military clothes.
„Suntem carne de tun”. Cum ajung latino-americanii recrutați de Rusia pe frontul din Ucraina: „Comandanții știu că te trimit la moarte”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
gica hagi INSTANT_SUEDIA_ROMANIA_02_INQUAM_Photos_Stefan_Constantin
Liga Națiunilor. România - Bosnia-Herţegovina, 0-1 ACUM. Meci fără...
siegfried muresan inquam octav ganea
Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. O să mai...
Ruffled Flags of European Union and Moldova. 3D Rendering
Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la...
Ultimele știri
Ce este dispus Donald Trump să ofere în schimbul unor măsuri concrete din partea Iranului în domeniul nuclear (Axios)
Trump, acuzat de propagandă ilegală după o reclamă plătită din bani publici: „Voi plătiți factura”
Două zile de la întâlnirea dintre Lavrov și ministrul german de externe. Putin a semnat: Activele locale ale Metro, sub control rusesc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Adevărul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...