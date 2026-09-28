Rusia sparge recordul cheltuielilor militare: buget de apărare uriaș pentru 2027, cel mai mare de la invazia Ucrainei

Rusia intenționează să cheltuiască 17,1 trilioane de ruble (202,58 miliarde de dolari) pentru apărare în 2027, cu aproximativ 27% mai mult decât cele 13,5 trilioane de ruble bugetate inițial și cea mai mare cifră de la începutul războiului din Ucraina în 2022, au arărat, luni, documente guvernamentale consultate de Reuters.

Conform documentelor, cheltuielile totale pentru apărare se vor ridica la 50 de trilioane de ruble în următorii trei ani. În 2026, guvernul a planificat să cheltuiască 12,1 trilioane de ruble pentru apărare, dar suma reală este secretizată și nu va fi dezvăluită. Unele cheltuieli militare pot fi contabilizate și în alte părți ale bugetului.

Documentele au mai arătat că guvernul și-a majorat estimarea privind deficitul bugetar pentru 2026 la 3,2% din produsul intern brut, de la 1,6% din PIB cât era anterior. Cheltuielile bugetare în 2026 vor crește cu 13,2%, până la 48,6 trilioane de ruble sau 20,9% din PIB.

Este de așteptat ca guvernul să prezinte proiectul de buget parlamentului până pe 1 octombrie. Săptămâna trecută, a anunțat planuri pentru noi creșteri de impozite în 2027 pentru a finanța deficitul tot mai mare. Documentele au arătat că o nouă taxă excepțională asupra companiilor de metale și minerit urma să strângă aproximativ 200 de miliarde de ruble anual.

Documentele au mai arătat că, în 2026, guvernul își va majora planul de împrumut net cu 26%, până la 5 trilioane de ruble, și va cheltui 459 de miliarde de ruble - aproximativ 11% din partea lichidă a Fondului Național de Avere - pentru a reduce deficitul. De asemenea, a redus estimarea veniturilor din petrol și gaze pentru 2026 la 7,6 trilioane de ruble, de la 8,9 trilioane de ruble anterior.

Datoria de stat va crește la 21,7% din PIB în 2027, față de 19,9% din PIB în 2026, peste nivelul de 20% considerat sigur de autorități. Împrumuturile totale în 2027 vor crește cu 43%, până la 7,7 trilioane de ruble, mai arată informațiile analizate de Reuters.

Editor : Ș.R.