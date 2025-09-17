Rusia spune că dezvoltă un nou blindat pe șasiul Armata pentru a înlocui Terminator. Problemă: tancul-model nu a fost testat pe front

Propaganda de la Moscova anunță fel de fel de extinderi ale capabilităților armelor sale, modele sau tehnici noi, toate pentru a convinge că economia (militară) duduie.

Un caz recent pare a fi anunțarea unui nou BMPT, altfel spus un vehicul de luptă pentru sprijinirea tancurilor. Acesta ar urma să fie dezvoltat pe structura tancului T-14 Armata.

Există însă o problemă.

Multlăudatul T-14 Armata nu a ajuns niciodată pe câmpul de luptă, a fost folosit doar în paradele din Piața Roșie.

Fără detalii tehnice, doar laudă

Lansarea proiectului a fost anunțată de directorul general al Uralvagonzavod în cadrul emisiunii de televiziune de stat Voennaia Priyomka. Așa cum este tipic pentru astfel de afirmații, nu au fost furnizate detalii tehnice sau termene, scrie Defense Express.

Merită să reamintim că, în ciuda promisiunilor făcute de ani de zile, T-14 Armata nu a reușit nici să ajungă pe linia frontului, nici să treacă testele de stat necesare pentru adoptarea oficială de către armata rusă. La începutul anului 2024, șeful Rostec, Sergey Chemezov, a recunoscut chiar public că vehiculul „nu a fost proiectat pentru război”.

În termeni practici, este puțin probabil ca producția în serie a modelului T-14 – sau a oricărui BMPT derivat din acesta – să se materializeze în curând. Confruntată cu un război pe scară largă și pierderi grele, Moscova pare forțată să acorde prioritate modernizărilor mai ieftine ale flotelor T-62 și T-72 și accelerării producției de tancuri T-90M îmbunătățite.

Producția de tancuri T-90M la fabricile Uralvagonzavod

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Uralvagonzavod să renunțe la programul BMPT - Armata. Industria de apărare a Rusiei recunoaște rar eșecurile, iar prototipurile pot servi scopurilor propagandei interne.

Există, de asemenea, un aspect comercial: vehiculul ar putea fi promovat clienților din export — s-a vorbit despre vânzarea modelului T-14 către India — iar promisiunile de producție locală în străinătate ar putea fi utilizate pentru a atrage tehnologie străină care să remedieze deficiențele modelului Armata.

Ca clasă, BMPT-urile au demonstrat o capacitate solidă de supraviețuire în luptă, uneori supraviețuind mai bine decât tancurile standard datorită soluțiilor specifice de blindaj. Impactul lor pe câmpul de luptă a fost însă limitat de numărul foarte mic, iar armamentul lor principal constă în continuare, de obicei, doar din tunuri automate de 30 mm slab stabilizate.

Uralvagonzavod susține că comenzile pentru familia BMPT Terminator sunt în creștere pentru 2026 și după, dar nu au fost publicate cifre, ceea ce face imposibilă evaluarea scalei reale a oricărei producții viitoare.

