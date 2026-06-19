Rusia spune că e deschisă dialogului cu țările europene, dar nu acceptă ultimatumuri: „Astfel de discursuri nu vor duce nicăieri”

Rusia a declarat vineri că este deschisă dialogului cu țările europene, dar că nu va accepta ultimatumuri, pe fondul semnalelor tot mai numeroase că UE ar putea căuta să inițieze discuții cu Moscova, după ce a evitat în mare măsură contactele de la începutul războiului din Ucraina, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că bunul-simț impune necesitatea unor astfel de contacte, având în vedere „numărul enorm” de chestiuni complexe de pe ordinea de zi, dar a adăugat că europenii trebuie să-și schimbe abordarea față de Rusia.

„Europenii au o concepție greșită foarte gravă: ei presupun că negocierile cu Rusia trebuie purtate dintr-o poziție de forță și pe baza slăbiciunii Rusiei. Aceasta este cea mai mare greșeală... Astfel de discursuri nu vor duce nicăieri”, a declarat el reporterilor. „Oare aceasta se datorează incompetenței, dezinformării sau prostiei europenilor? Nu știm cu siguranță, dar este un fapt”.

Putin a declarat că este deschis la discuții cu guvernele europene, dar că acestea ar trebui să facă primul pas, întrucât ele au fost cele care au întrerupt relațiile. UE a impus 20 de runde de sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a invaziei acesteia în Ucraina.

După ce s-a abținut mai bine de un an și a lăsat în seama președintelui american Donald Trump sarcina de a încerca să medieze încetarea conflictului, UE a început să ia contact, cu prudență, cu Rusia.

Biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a stabilit „contacte succinte la nivel diplomatic” cu Kremlinul în ultimele săptămâni „pentru a deschide canale de comunicare”, a declarat miercuri un oficial al UE.

Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat pentru Financial Times, într-un interviu publicat joi, că UE ar trebui să profite de „impulsul” generat de negocierile de pace din Ucraina pentru a accelera eforturile de reluare a negocierilor cu Putin.

Peskov a declarat că Rusia este dispusă să discute dacă partea cealaltă dă dovadă de deschidere pentru a purta un dialog real, „fără a se angaja în moralizări sau, mai ales, fără a lansa ultimatumuri”.

Inițiativa lui Costa a scos la iveală divergențe în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, unii dintre aceștia afirmând că inițiativa nu fusese coordonată cu ei și că UE ar trebui să se concentreze pe exercitarea unei presiuni mai mari asupra Rusiei.

Ucraina susține că reușește să întoarcă soarta războiului grație unei campanii intensificate de atacuri cu drone în adâncul teritoriului rus, care au vizat porturi, rafinării și alte infrastructuri cheie. Moscova contestă acest lucru, insistând că va continua să lupte pentru a-și atinge obiectivele dacă nu se va ajunge la o soluție diplomatică.

Guvernatorul regiunii Moscovei a declarat vineri că o fetiță de opt ani a murit în urma unui atac ucrainean de amploare care a lovit capitala și zona înconjurătoare cu o zi înainte. Atacul, în care au fost folosite sute de drone, a provocat, pentru a doua oară în trei zile, un incendiu la o mare rafinărie de petrol din sud-estul Moscovei.

„Într-adevăr, atacurile cu drone continuă. Se iau măsuri adecvate pentru a atenua consecințele”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă Putin a văzut imagini cu rafinăria în flăcări, Peskov le-a spus reporterilor că ar trebui să se uite la imaginile din orașele ucrainene care au fost lovite de forțele ruse.

„Aceste atacuri vor continua”, a spus el.

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Editor : A.M.G.