Rusia spune că vrea negocierea unei soluții pentru Ucraina, dar pune o condiție Occidentului

Moscova susține că este pregătită pentru o soluție negociată a războiului din Ucraina, însă condiționează perspectiva unui dialog de o abordare „constructivă și matură” din partea statelor occidentale. În caz contrar, Rusia își va continua ofensiva militară, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin într-un interviu acordat agenţiei de presă de stat TASS.

„Suntem întotdeauna pregătiţi pentru negocieri şi deschişi unei soluţii negociate. Am demonstrat acest lucru în repetate rânduri. Cealaltă parte, partea ucraineană, a fost cea care s-a retras de la negocieri, apoi şi-a interzis singură să participe la ele, având, ca să mă exprim foarte moderat, un comportament inconsecvent”, a declarat Galuzin în marja celui de-al treilea Forum Media Kazahstan–Rusia.

Potrivit oficialului rus, dacă în Occident, „în tabăra susţinătorilor Ucrainei, s-a conturat înţelegerea necesităţii unui dialog onest şi constructiv, menit să abordeze cauzele profunde bine cunoscute ale conflictului, atunci este posibil să apară perspective pentru un astfel de dialog”.

„Dar dacă nu, dacă de cealaltă parte nu există o asemenea disponibilitate şi nici voinţa de a se asigura că regimul de la Kiev respectă acordurile încheiate între sponsorii săi occidentali şi noi, atunci vom continua operaţiunea militară specială, vom urmări eliminarea cauzelor profunde ale conflictului şi ne vom apăra interesele prin mijloace militare, acţionând într-o manieră precisă şi eficientă pentru a limita distrugerile şi a proteja populaţia de pe ambele părţi ale liniei de contact”, a adăugat Galuzin.

Rusia nu a transmis mesaje privind Ucraina prin intermediul Kazahstanului

Rusia nu a transmis, prin intermediul Kazahstanului, niciun mesaj către Occident privind o eventuală soluţionare a conflictului din Ucraina, a mai declarat Mihail Galuzin, pentru agenţia de presă de stat TASS. El a adăugat că Moscova menţine contacte directe cu actorii care pot influenţa regimul de la Kiev şi nu vede motive să implice autorităţile kazahe în acest demers.

Preşedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaiev, a declarat, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin, desfăşurată pe 25 iulie, că primeşte numeroase semnale din partea Europei şi a Statelor Unite cu privire la situaţia actuală a conflictului din Ucraina. Cu acel prilej, liderul rus l-a informat în detaliu pe omologul său despre evoluţiile legate de războiul din Ucraina.

Moscova „nu vede necesitatea de a-i implica pe prietenii noştri kazahi în această chestiune” sau de a le cere să transmită mesaje către Occidentul colectiv, a declarat Galuzin în marja celui de-al treilea Forum Media Kazahstan–Rusia.

„Menţinem contacte şi comunicăm direct cu cei care sunt capabili să influenţeze regimul de la Kiev”, a spus oficialul rus. „Nu pot spune că aceste forţe ne ascultă cu mare atenţie, dar continuăm eforturile în această direcţie”, a subliniat diplomatul.

Editor : M.I.