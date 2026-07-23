În noaptea de 22 spre 23 iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat din nou depozitele Wildberries și obiectivele complexului energetic din Rusia. În localitatea Novospasskoe din regiunea Ulyanovsk, rafinăria de petrol „NS-Oil” a fost lovită, a aflat Astra pe baza analizei imaginilor realizate de martori oculari. Este vorba de o întreprindere de mici dimensiuni, cu o capacitate de 600.000 de tone pe an, care produce păcură, precum și fracțiuni de benzină și motorină.

Guvernatorul Alexei Russkikh a confirmat atacul asupra obiectivului din sectorul energetic din raionul Novospasskoe și a anunțat izbucnirea unui incendiu. În același timp, canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a publicat un videoclip în care se văd două coloane de fum negru în diferite părți ale regiunii Ulyanovsk. Conform informațiilor sale, a fost lovită și o bază petrolieră.

În Bashkortostan, dronele au atacat stația liniară de producție și dispecerat (SLPD) „Subhankulovo”. În imagini se pot observa un incendiu și fum negru în zona parcului de rezervoare. Autoritățile republicii nu au comentat situația. Această LPDS este unul dintre nodurile cheie ale sistemului „Transneft” din Ural. Prin „Subhankulovo” trece petrolul din Bashkortostan și din Siberia de Vest, care ajunge apoi la rafinăriile din Ufa și în conductele magistrale de petrol.

În regiunea Voronej, un depozit al companiei Wildberries a fost ținta unui atac, a informat canalul de monitorizare Supernova+. Guvernatorul Alexander Gusev a confirmat „avarierea acoperișului unui depozit al uneia dintre platformele de comerț electronic și a fațadei unei alte clădiri similare” în suburbiile orașului Voronej, fără a preciza numele companiei proprietare. De asemenea, s-a raportat avarierea unor case în satul Nova Usman, unde se află depozitul Wildberries. Joi dimineață, acesta nu s-a deschis, iar tura de noapte fusese anulată anterior.

În aceeași zonă, o casă particulară a luat foc din cauza prăbușirii unei drone. Potrivit lui Gusev, un băiețel de trei ani și-a pierdut viața, iar părinții săi au fost răniți. De asemenea, a fost rănit un tânăr de 19 ani, care nu a necesitat spitalizare, a adăugat guvernatorul.

În plus, a fost încercată o atacare a depozitului Wildberries în Kazan. Locuitorii orașului care locuiesc în apropierea obiectivului au povestit că apărarea antiaeriană a reușit să doboare dronele în timpul apropierii. Ministerul Apărării a anunțat, de asemenea, distrugerea unor drone deasupra Tatarstanului. Locuitorii din Kazan au văzut elicoptere militare pe cer.

Anterior, pe 18 iulie, drone ucrainene au atacat depozitele Wildberries din regiunile Tambov și Moscova, iar pe 22 iulie au fost lovite centrele logistice din regiunile Krasnodar și Stavropol. În urma atacurilor, au murit în total nouă persoane, iar 91 au fost rănite.

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Editor : A.R.