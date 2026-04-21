Live TV

Rusia susține că a ocupat 1.700 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei în acest an: „Au trecut sub controlul nostru”

Data publicării:
Soldați ruși / Getty Images

Forțele ruse au ocupat în acest an 1.700 km pătrați de teritoriu în Ucraina și avansează către așa-numita „centură de fortărețe” din Donbas, a declarat generalul de rang înalt al Moscovei Valeri Gerasimov în timpul unei inspecții a trupelor sale, relatează Reuters.

De la invazia din 2022, Rusia încearcă să cucerească întreaga regiune a Donbasului din estul Ucrainei, unde forțele de la Kiev au fost împinse înapoi către o linie de orașe în urma unor lupte crâncene.

Kievul a raportat, de asemenea, unele progrese în cel mai sângeros război din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Comandantul ucrainean Oleksandr Sirski a declarat la jumătatea lunii aprilie că forțele de la Kiev au recâștigat controlul asupra a aproape 50 de kilometri pătrați din teritoriul său în luna martie. 

„De la începutul acestui an, un total de 80 de localități și peste 1.700 de kilometri pătrați de teritoriu au trecut sub controlul nostru”, a declarat Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, într-o înregistrare video difuzată marți de Ministerul Apărării.

Agenția Reuters nu a putut verifica relatările de pe câmpul de luptă, iar Statul Major General al forțelor armate ucrainene nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Hărțile pro-ucrainene indică faptul că Rusia a ocupat 592 km² în acest an.

Gerasimov a declarat că Gruparea Sudică de Forțe a Rusiei ataca centura de fortificații din Donețk, care cuprinde orașele Sloviansk, Kramatorsk și Kostiantinivka, și că forțele ruse se aflau la o distanță de aproximativ 7-12 km de Sloviansk și Kramatorsk.

Unitățile ruse luptau deja în anumite zone din Kostiantinivka, a afirmat el. În plus, a spus Gerasimov, forțele ruse avansau în Sumî, în nord, și în Harkov, în nord-est, pentru a crea ceea ce el a numit „o zonă de securitate”.

Conform estimărilor ruse, Moscova controlează aproximativ 90 % din regiunea Donbas, aproximativ 75 % din regiunile Zaporojie și Herson, precum și porțiuni din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaiev și Dnipropetrovsk din Ucraina.

Rusia controlează, de asemenea, Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, în urma unor confruntări anterioare. Peninsula din Marea Neagră este recunoscută la nivel internațional de majoritatea țărilor ca făcând parte din Ucraina.

Hărțile pro-ucrainene arată că Rusia controlează 116.793 km pătrați, adică 19,35% din teritoriul Ucrainei, dar că avansul Rusiei a încetinit în acest an.

Citește și:

Armata lui Putin modifică regulamentul intern după ce numărul alcoolicilor recrutați a crescut semnificativ

Zelenski respinge ideea retragerii din Donbas: „Ar însemna o înfrângere strategică pentru Ucraina

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

