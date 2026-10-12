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Rusia susține că după ce a invadat Ucraina a livrat în Europa hidrocarburi în valoare de 320 de miliarde de dolari. Livrările continuă

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conducte gaze gazprom profimedia
Foto: Profimedia
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Din articol
Un consilier al lui Putin critică „ipocrizia incredibilă a birocraţilor din UE”

Rusia a declarat luni că a vândut ţărilor europene hidrocarburi în valoare de peste 320 de miliarde de dolari începând din 2022, în ciuda sancţiunilor adoptate împotriva sa din cauza conflictului din Ucraina, transmite AFP.

„Această cifră se ridică, pentru perioada din 2022 până în prezent, la 320,7 miliarde de dolari (aproximativ 286 de miliarde de euro, n.red.). Este vorba despre volumul livrărilor de resurse energetice către ţările Uniunii Europene”, a afirmat la televiziune vicepremierul rus responsabil cu energia, Aleksandr Novak.

Potrivit acestuia, ţările europene au cumpărat hidrocarburi ruseşti în valoare de 21,3 miliarde de dolari (aproximativ 19 miliarde de euro) doar în primele nouă luni ale anului 2026, notează AFP, citată de Agerpres.

„Cu alte cuvinte, în ciuda restricţiilor legate de sancţiuni, continuăm să furnizăm resurse energetice în anumite domenii pentru care au fost acordate derogări”, a adăugat Novak.

Uniunea Europeană a adoptat numeroase sancţiuni împotriva Rusiei de la începutul ofensivei de mare amploare din Ucraina, însă multe ţări, printre care şi Franţa, continuă să se aprovizioneze de la aceasta cu hidrocarburi, în special cu gaz natural lichefiat (GNL).

Mai multe state, printre care Slovacia şi Ungaria, beneficiază, de asemenea, de o scutire pentru a cumpăra petrol rusesc transportat prin conducte.

Acest total nu ia în calcul hidrocarburile ruseşti care ajung în Europa în mod indirect, după ce au fost procesate în ţări terţe precum India şi Turcia care şi-au majorat masiv achiziţiile de ţiţei rusesc din 2022, la fel ca şi China.

Un consilier al lui Putin critică „ipocrizia incredibilă a birocraţilor din UE”

Această situaţie a atras criticile oficialilor americani, inclusiv cele ale preşedintelui SUA, Donald Trump, care a anunţat vineri un acord privind furnizarea de motorină de către Rusia pe pieţe pentru a tempera preţurile care înregistrează o creştere la nivel mondial.

„Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energia sa, iar media care difuzează ştiri false nu vor să abordeze acest subiect. Am făcut alegerea corectă pentru poporul american”, a justificat Trump într-un mesaj transmis luni pe reţeaua sa Truth Social, folosind o sumă revizuită de acum în creştere de către Moscova.

Ministrul american al finanţelor, Scott Bessent, a criticat duminică „ipocrizia” europenilor care „continuă să îl finanţeze pe Vladimir Putin” în timp ce „susţin că noi nu putem beneficia de o gură de aer în ceea ce priveşte preţul motorinei”.

Consilierul lui Vladimir Putin pentru cooperare economică internaţională, Kirill Dmitriev, a criticat, de asemenea, luni, pe X, „ipocrizia incredibilă a birocraţilor din UE”.

Întrebat despre acordul privind motorina, Novak a estimat că Rusia, care este unul dintre principalii producători mondiali de hidrocarburi, „va putea atinge un volum de 3 până la 3,5 milioane de tone pe lună de livrări pe pieţele mondiale, aşa cum era cazul înainte de criză”.

Editor : Liviu Cojan

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