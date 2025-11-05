Rusia susține că trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk trebuie să se predea dacă vor să se salveze

Rusia a susținut miercuri că trupele ucrainene din orașele Pokrovsk și Kupiansk, grav afectate de conflict, sunt încercuite și ar trebui să se predea, întrucât nu au nicio șansă de supraviețuire, relatează Reuters.

Moscova încearcă să cucerească Pokrovsk, supranumit „poarta de acces către Donețk”, încă din 2024, în cadrul unei tentative de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas, din care forțele ucrainene controlează încă aproximativ 10%, adică 5.000 km pătrați.

Într-o ruptură față de atacurile frontale pe care forțele ruse le-au folosit împotriva altor orașe, Rusia a folosit mișcări de clește pentru a încercui aproape complet forțele ucrainene atât în Pokrovsk, cât și în Kupiansk, în timp ce unități mici, extrem de mobile, și drone au perturbat logistica și au semănat haos în spatele liniilor ucrainene.

Tacticile Rusiei în ambele locații au creat ceea ce bloggerii militari ruși au numit o zonă gri de ambiguitate, în care niciuna dintre părți nu avea control deplin, dar care era extrem de dificil de apărat pentru Ucraina.

Hărțile câmpului de luptă arată că forțele ruse se află la câțiva kilometri distanță de a încercui complet Pokrovsk, cunoscut în Rusia sub numele de Krasnoarmeysk, și că acestea controlează o parte semnificativă din Kupiansk și avansează pe drumul principal către oraș.

Ministerul rus al Apărării a contrazis declarația făcută luni de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căreia forțele ucrainene încercau să elimine ceea ce el a spus că erau doar 60 de soldați ruși în Kupiansk.

Instituția a mai susținut că unitățile ucrainene erau încercuite și că poziția lor se deteriora rapid în timp ce forțele ruse avansau, „fără a lăsa soldaților ucraineni nicio șansă de a se salva, în afară de predarea voluntară”.

La aproape patru ani de la debutul războiului, Rusia încearcă să cucerească întreg Donbasul și avansează în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk din estul Ucrainei.

Conform declarațiilor armatei ruse, aceasta controlează în prezent peste 19% din teritoriul Ucrainei, adică aproximativ 116.000 km pătrați. Hărțile pro-ucrainene indică faptul că Rusia a ocupat peste 3.400 km pătrați din teritoriul ucrainean în acest an.

Citește și:

De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk, „poarta spre Donețk”. DeepState: „Situația este pe punctul de a deveni critică”

Serviciul de informații militare din Ucraina publică imagini cu „luptele aprige” din Pokrovsk, în curs de desfășurare

Editor : A.M.G.