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Rusia temperează speranțele privind un progres diplomatic în cadrul vizitei emisarilor lui Trump: „Extrem de reduse”

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Imagine de la întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Foto: Biroul de presă al Kremlinului / Anadolu/ABACAPRESS/ Profimedia
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Kremlinul consideră că șansele unui progres diplomatic în cadrul viitoarei vizite a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova sunt „extrem de reduse”, a relatat Bloomberg sâmbătă, 5 septembrie, conform Kyiv Post.

Potrivit unor surse apropiate conducerii ruse, vizitele anterioare ale negociatorilor americani nu au dat rezultate concrete, iar Moscova nu se așteaptă ca, de data aceasta, emisarii să prezinte propuneri pe care Kremlinul le-ar considera acceptabile.

Sursele au indicat că președintele rus Vladimir Putin rămâne dispus să discute despre încheierea războiului numai în condițiile impuse de Rusia. În plus, se pare că Moscova își înăsprește cererile, considerând că deține în prezent un avantaj tactic pe câmpul de luptă.

O cerință esențială și nenegociabilă pentru Kremlin rămâne transferul integral al regiunii Donețk sub controlul Rusiei – o condiție pe care Ucraina a respins-o în mod constant și categoric.

Nu este încă clar dacă Witkoff și Kushner vin cu concesii noi și concrete care ar putea debloca negocierile aflate în impas.

Perspectiva de la Moscova vine în urma confirmării de către președintele SUA, Donald Trump, că Witkoff și Kushner se deplasează atât în Rusia, cât și în Ucraina, cu o propunere concretă menită să pună capăt războiului.

În cadrul unei conferințe de presă ținută la Casa Albă vineri, 4 septembrie, Trump a atribuit blocarea procesului diplomatic animozității personale dintre cei doi lideri naționali, afirmând că Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski „se urăsc cu adevărat unul pe celălalt”.

Liderul de la Casa Albă a reiterat că are „o idee de pace” și a susținut că războiul actual ar fi trebuit să se încheie mai devreme, afirmând totodată – fără a oferi dovezi independente – că cele două națiuni au înregistrat împreună 32.000 de victime numai în ultima săptămână.

Zelenski a confirmat vineri că echipa sa a primit itinerariul emisarilor direct de la biroul prezidențial al SUA și că întâlnirea este programată pentru duminică la Kiev, după întâlnirile emisarilor de la Moscova.

Liderul de la Kiev a menționat că Ucraina se pregătește să asigure funcționarea normală a spațiului său aerian pentru a permite negociatorilor să ajungă în siguranță.

Cu toate acestea, aspectele logistice ale vizitei la Kiev rămân tensionate. Deputatul ucrainean Oleksiy Honcharenko a afirmat anterior că o dronă rusă a lovit recent Aeroportul Zhulyany din Kiev, speculând că ar fi fost un semnal din partea lui Putin prin care se opunea negocierilor.

Moscova a încercat să zădărnicească etapa din Kiev a călătoriei și a refuzat să se angajeze să suspende atacurile aeriene în curs asupra Ucrainei pe durata vizitei delegaților.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat săptămâna trecută că negocierile de pace se află în continuare într-o „pauză profundă”, deși Putin a dat semne de o ușoară schimbare de ton pe 2 septembrie, sugerând că încă mai există perspective pentru un acord, cu condiția ca Ucraina să cedeze întreaga regiune a Donbasului.

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Editor : A.M.G.

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