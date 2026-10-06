Rusia a început să testeze un nou sistem de apărare împotriva dronelor ucrainene: baloane suspendate deasupra solului și legate între ele prin cabluri, menite să prindă aeronavele care se apropie, relatează Kyiv Post.

Sistemul, prezentat săptămâna aceasta pe canalul de televiziune de stat rus Russia-1, folosește baloane pentru a menține cablurile în aer. Firele de kevlar atârnă de cabluri, creând o barieră menită să încurce elicea unei drone și să o facă să se prăbușească.

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Dezvoltatorii ruși susțin că tehnologia este pregătită pentru producția în serie. Totuși, potrivit raportului, protejarea unei singure instalații de mari dimensiuni ar necesita cel puțin 10 baloane.

Se pare că sistemul nu a fost conceput neapărat pentru a opri fiecare dronă, ci pentru a le obliga să-și schimbe traiectoria sau să zboare la o altitudine mai mare pentru a evita cablurile. Acest lucru le-ar putea face mai ușor de detectat de către radarele rusești și mai ușor de interceptat de către sistemele de apărare aeriană.

Conceptul nu este deloc nou. Barierele de baloane, cunoscute sub denumirea de „baloane pentru baraj”, au fost utilizate pe scară largă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a proteja orașele, porturile și alte obiective strategice împotriva avioanelor inamice. Obligând bombardierele să zboare la altitudine mai mare, acestea au redus, de asemenea, precizia bombardamentelor.

Rusia a recurs din ce în ce mai mult la metode neconvenționale pentru a proteja infrastructura critică împotriva campaniei tot mai intense a Ucrainei cu drone. Cu ceva timp în urmă, o companie rusă din industria chimică a lansat o licitație pentru achiziționarea de baloane menite să-i protejeze instalațiile împotriva atacurilor cu drone ucrainene.

Baloanele sunt adaptate și pentru alte scopuri militare.

Conglomeratul de stat rus din domeniul apărării, Rostec, a dezvoltat un balon echipat cu un modul radio pentru extinderea rețelei de comunicații. Ridicarea echipamentului deasupra solului poate reduce impactul reliefului asupra calității semnalului, în comparație cu stațiile mobile amplasate la sol.

Ucraina explorează, de asemenea, folosirea baloanelor în scopuri militare. Dezvoltatorii ucraineni au propus utilizarea acestora ca platforme pentru lansarea dronelor și a rachetelor.

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Editor : A.M.G.