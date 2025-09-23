Live TV

Rusia torturează sistematic civili din Ucraina, acuză ONU într-un raport oficial

Data publicării:
Masacrul de la Bucea
Masacrul de la Bucea. Foto: Profimedia

Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a publicat marţi un raport în care acuză autorităţile ruse de torturarea "răspândită şi sistematică", inclusiv prin violenţe sexuale, a civililor din zonele ocupate din Ucraina.

Anchetatorii OHCHR au intervievat 216 civili eliberaţi din iunie 2023 până acum, iar dintre aceştia 92% au oferit relatări coerente şi detaliate ale torturilor sau relelor tratamente suferite în captivitate, arată documentul, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Ucrainenii au descris "bătăi grave cu diferite instrumente cum ar fi beţe sau bastoane, şocuri electrice pe diferite părţi ale corpului şi simulări de execuţii". Mulţi dintre ei au declarat că au fost ameninţaţi cu moartea sau cu violenţe, îndreptate împotriva lor sau a apropiaţilor lor.

În mai 2025, autorităţile ucrainene înregistrau circa 1800 de civili din Ucraina deţinuţi de Rusia, însă ONU consideră că acest număr ar putea fi subestimat.

Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a afirmat într-un comunicat că "mai multe persoane au fost arestate arbitrar pe stradă în teritoriile ocupate, inculpate pe baze juridice schimbătoare şi deţinute timp de zile, săptămâni, luni, chiar ani". El a insistat că "este esenţial ca drepturile deţinuţilor civili, afectate grav de acest teribil conflict, să fie o prioritate în orice dialog de pace".

Raportul citat a consemnat şi dovezi ale unor "cazuri de tortură şi rele tratamente" la care au fost supuşi civili deţinuţi de autorităţile ucrainene.

La sfârşitul lui iulie, în Ucraina erau oficial peste 2250 de deţinuţi în legătură cu războiul cu Rusia, în special cetăţeni ucraineni acuzaţi de trădare, spionaj sau colaborare cu autorităţile ruse de ocupaţie, în special în timpul unor activităţi obişnuite cum ar fi lucrările de construcţii sau colectarea gunoaielor.

