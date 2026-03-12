Live TV

Rusia trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran. Ce țară a intermediat sprijinul aprobat de Putin

Data publicării:
Meeting between Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian in the Kremlin.
Rusia și Iran au semnat un parteneriat strategic la începutul anului 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia va trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran prin Azerbaidjan, a informat joi Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă de la Moscova, transmite EFE, citată de Agerpres.

În conformitate cu indicaţia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi a ministrului pentru situaţii de urgenţă, Aleksandr Kurenkov, aviaţia entităţii a organizat transportul medicamentelor în Azerbaidjan pentru a fi livrate ulterior autorităţilor competente ale guvernului iranian, a menţionat ministerul, citat de TASS.

Potrivit Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, este vorba de 13 tone de medicamente.

Rusia, care a evitat să confirme sau să infirme dacă sprijină Iranul cu arme sau cu informaţii militare, nu şi-a negat sprijinul politic şi umanitar pentru Teheran.

În timpul conversaţiei purtate marţi cu preşedintele Vladimir Putin, preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, a mulţumit Rusiei pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar.

Totodată, luni, liderul de la Kremlin a exprimat sprijinul său neclintitpentru Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider Ali Khamenei care a fost asasinat. 

Citește și: „Satana în persoană”. Consilierul lui Mojtaba Khamenei îl atacă dur pe Trump: „Cel mai prost președinte american”

Editor : C.A.

