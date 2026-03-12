Rusia trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran. Ce țară a intermediat sprijinul aprobat de Putin

Rusia va trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran prin Azerbaidjan, a informat joi Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă de la Moscova, transmite EFE, citată de Agerpres.

„În conformitate cu indicaţia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi a ministrului pentru situaţii de urgenţă, Aleksandr Kurenkov, aviaţia entităţii a organizat transportul medicamentelor în Azerbaidjan pentru a fi livrate ulterior autorităţilor competente ale guvernului iranian”, a menţionat ministerul, citat de TASS.



Potrivit Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, este vorba de 13 tone de medicamente.



Rusia, care a evitat să confirme sau să infirme dacă sprijină Iranul cu arme sau cu informaţii militare, nu şi-a negat sprijinul politic şi umanitar pentru Teheran.



În timpul conversaţiei purtate marţi cu preşedintele Vladimir Putin, preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, a mulţumit Rusiei „pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar”.



Totodată, luni, liderul de la Kremlin a exprimat „sprijinul său neclintit” pentru Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider Ali Khamenei care a fost asasinat.

