Un cascador rus, cunoscut pentru cascadorii bizare și periculoase cu vehicule, a distrus un elicopter Mi-2 montat pe acoperișul unei limuzine în încercarea de a face vehiculul improvizat să zboare.

Ievgheni Chebotarev, cascador și blogger de videoclipuri extreme, pregătea o nouă cascadorie care implica o limuzină cu un elicopter Mi-2 montat pe acoperiș. El a decis să transporte el însuși aeronava, în loc să folosească echipament specializat.

Planul nu a avut tocmai efectul scontat.

Chebotarev a montat elicopterul pe acoperișul limuzinei și a remorcat ansamblul către locul cascadoriei. Acesta s-a răsturnat pe o parte pe un drum denivelat, avariind o pală a rotorului și îndoind arborele la care erau fixate palele.

„Transport eșuat... Drumul era denivelat; greutatea elicopterului a tras într-o parte și s-a răsturnat”, a spus Chebotarev.

A reparat avariile în două zile și a continuat cu cascadoria principală.

Planul era ca limuzina, cu elicopterul montat pe acoperiș, să zboare „măcar puțin”.

În schimb, vehiculul s-a balansat dintr-o parte în alta pe măsură ce motoarele elicopterului Mi-2 au fost pornite, iar ansamblul nu a reușit să decoleze. Chebotarev a accelerat apoi limuzina și a sărit din ea înainte ca aceasta să cadă într-o groapă.

Câteva secunde mai târziu, elicopterul și limuzina au fost transformate în resturi de metal contorsionat.

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Editor : Sebastian Eduard