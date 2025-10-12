Live TV

Rusia susține că urmează să lanseze o nouă „armă-minune". Ce pregătește Putin și de ce e în alertă Occidentul

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
„Arma-minune” a lui Putin

Vladimir Putin a alimentat din nou tensiunile cu Occidentul, anunțând că Rusia este pe punctul de a dezvălui o nouă „armă-minune”, despre care spune că ar fi deja în faza finală de testare. Declarația, făcută după o vizită în Tadjikistan, a fost interpretată ca un mesaj criptic cu tentă nucleară, în contextul în care Washingtonul nu se grăbește să negocieze un nou tratat de reducere a armelor strategice, potrivit Kyiv Post.

Vladimir Putin a lăsat vineri să se înțeleagă faptul că Moscova se pregătește să dezvăluie o nouă armă din categoria celor „odată anunțate”, o declarație cu tentă de avertisment nuclear adresată Occidentului.

„Suntem în faza finală și cred că în curând vom avea ocazia să anunțăm noua armă pe care am amintit-o cândva”, a declarat Putin, într-o discuție cu presa, după vizita sa în Tadjikistan, informează agenția rusă RIA Novosti.

Declarația a venit în contextul în care președintele rus a criticat refuzul Statelor Unite de a accepta o nouă rundă de negocieri pentru tratatul de reducere a armelor strategice (START).

„Suntem pregătiți să negociem, dacă acest lucru este acceptabil și avantajos pentru partea americană. Dacă nu, atunci nu. Ar fi păcat, pentru că nu ar mai rămâne nimic în domeniul descurajării privind armele strategice ofensive”, a adăugat Putin.

Citește și: Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri

„Arma-minune” a lui Putin

Putin nu a oferit detalii despre sistemul aflat „în fază avansată de testare”, însă mulți observatori cred că s-a referit la una dintre așa-numitele „super-arme” („superoruzhie”) pe care le-a prezentat în 2018 – programe nucleare menite să schimbe echilibrul strategic global.

Potrivit unui raport Chatham House din 2021, aceste proiecte includ:

  • RS-28 Sarmat – rachetă balistică intercontinentală cu combustibil lichid;
  • Avangard – vehicul hipersonic planor;
  • Poseidon – dronă submarină cu propulsie nucleară;
  • 9M730 Burevestnik – rachetă de croazieră cu propulsie nucleară;
  • Kh-47M2 Kinzhal – rachetă balistică hipersonică lansată din aer;
  • 3M22 Zircon – rachetă antinavă hipersonică propulsată cu scramjet.

Dintre acestea, doar Burevestnik și Poseidon sunt încă în dezvoltare activă.

Burevestnik – racheta cu propulsie nucleară

Burevestnik („Cernobîlul zburător”) este concepută ca o rachetă de croazieră cu rază practic nelimitată, datorită unui reactor nuclear care îi asigură propulsia.

Burevestnik cruise missile
Racheta nucleară rusească Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător”. Foto: Profimedia

Testele anterioare au avut rezultate mixte: din cele aproximativ 13 lansări cunoscute, doar două ar fi fost parțial reușite – în noiembrie 2017 și ianuarie 2019, potrivit publicației The Diplomat, care citează surse din serviciile americane.

Proiectul rămâne în mare parte secret. Se crede că racheta este lansată inițial cu un motor scramjet, iar reactorul nuclear intră în funcțiune în timpul zborului. Ar trebui să poată zbura la altitudine joasă pentru a evita radarele și să aibă o traiectorie imprevizibilă, dificil de interceptat.

Experții avertizează însă că o eventuală defecțiune a motorului sau o deviere de la traseu ar putea răspândi materiale radioactive pe suprafețe uriașe.

Poseidon – drona submarină cu propulsie nucleară

Poseidon (denumirea NATO: Kanyon), cunoscut anterior sub numele de cod Status-6, este un vehicul submarin autonom cu propulsie nucleară – practic, „ruda subacvatică” a Burevestnik-ului.

„Au un nivel foarte redus de zgomot, manevrabilitate ridicată și sunt practic indestructibile pentru inamic. Nu există nicio armă care să le poată contracara în prezent”, declara Putin în 2018.

Poseidon torpedo
Torpila Poseidon, un vehicul subacvatic autonom cu propulsie nucleară. Foto: Profimedia

Potrivit unui articol publicat de US Naval Institute în mai 2022, Poseidon „ar putea fi atât o armă nucleară strategică, cât și tactică, fără să intre sub definițiile actuale ale tratatului New START”, ceea ce ridică îngrijorări suplimentare privind utilizarea sa.

Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon pare mai aproape de operare. În ianuarie 2023, agenția TASS a relatat că Rusia a produs deja primul lot de drone Poseidon destinate submarinului nuclear Belgorod, potrivit Reuters.

În 2019, Moscova anunțase intenția de a desfășura 32 de astfel de dispozitive, fără a preciza un calendar. Proiectul ar fi fost însă întârziat de costuri și de războiul din Ucraina.

Citește și: Cum au ajuns China și Rusia să conducă în cursa pentru „superarmele” hipersonice care pot șterge de pe fața Pământului orice țintă

