Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta

vladimir putin si donald trump
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque via Reuters
Rusia propune prelungirea New Start cu un an Lavrov: Testele nucleare și summitul de la Budapesta nu au legătură între ele Lavrov critică SUA pentru loviturile din Caraibe Londra, o putere militară slabă

Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare „fără să spună nimic”, este „gata” să discute cu Washingtonul despre declaraţiile preşedintelui american, a afirmat marţi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un moment în care tensiunile dintre cele două puteri nucleare sunt în creştere, relatează AFP şi TASS.

„Suntem gata să discutăm despre suspiciunile ridicate de colegii noştri americani cu privire la faptul că am face ceva în secret, adânc sub pământ”, a declarat Serghei Lavrov într-o întâlnire cu  presa rusă, transmisă pe canalele de stat, după ce săptămâna trecută şeful diplomaţiei ruse a lipsit în mod notabil de pe scena publică rusă, ceea ce a dat naştere speculaţiilor că ar fi intrat în dizgraţia liderului de la Kremlin. 

Însă ministrul rus de externe a reapărut în weekend, a făcut unele declaraţii pentru presa de stat, iar marţi a ţinut o conferinţă de presă mai largă cu jurnaliştii ruşi, reluându-şi comentariile provocatoare la adresa Occidentului şi având grijă să dea o replică aparent politicoasă, dar fermă când a venit vorba despre Washington şi Donald Trump.

Astfel, Lavrov a respins acuzaţiile preşedintelui american de săptămâna trecută, potrivit cărora Rusia şi China ar efectua teste nucleare subterane „fără să spună nimic”. Şeful diplomaţiei ruse a punctat că Statele Unite pot verifica dacă Rusia a efectuat un test cu ogive nucleare graţie sistemului mondial de supraveghere seismică. „Celelalte teste, fie ele subcritice sau fără reacţie nucleară în lanţ, sau testele cu rachete purtătoare, nu au fost niciodată interzise”, a punctat el.

„Aşteptăm explicaţii” din partea Washingtonului, a spus Lavrov.

Ministrul a reamintit că Rusia nu a anunţat că „efectuează teste nucleare”. Dar dacă una dintre puterile nucleare va efectua teste cu arme nucleare, „Rusia va face acelaşi lucru”, a avertizat el.

Potrivit ministrului, la Moscova „se ştie” că SUA ar avea discuţii cu Coreea de Sud şi Japonia cu privire la posibila amplasare a armelor nucleare. „Este binecunoscut şi este un joc foarte periculos”, a comentat Lavrov, citat de TASS.

Rusia propune prelungirea New Start cu un an

Rusia, conştientă de responsabilitatea marilor puteri de a preveni un război nuclear, propune prelungirea restricţiilor tratatului New START cu un an, pentru a se „calma”, a analiza situaţia şi a înceta să se „măsoare totul” din prin prisma războiului din Ucraina, a spus Lavrov.

Prelungirea restricţiilor New START cu un an „poate fi anunţată în orice moment până la 5 februarie 2026”, când expiră, a subliniat Lavrov.

Pentru prelungirea restricţiilor New START cu un an nu sunt necesare consultări suplimentare cu SUA, este nevoie doar de acordul Washingtonului, a adăugat el. „Am spus deja de mai multe ori că această propunere este o manifestare unilaterală a bunăvoinţei noastre”, a insistat şeful diplomaţiei ruse.

Lavrov: Testele nucleare și summitul de la Budapesta nu au legătură între ele

Donald Trump a adus acuzaţii împotriva Chinei şi Rusiei că ar desfăşura teste nuclare neanunţate după ce a amânat sine die o întâlnire cu Vladimir Putin, anunţată la Budapesta, pentru soluţionarea războiului din Ucraina.

Potrivit lui Lavrov, cele două dosare nu au nicio legătură între ele. „Nu aş amesteca problema testelor nucleare cu cea a summitului de la Budapesta”, a spus el.

Ministrul cu cel mai lung mandat din istoria modernă a Rusiei a lăsat totuşi deschisă posibilitatea unui summit între preşedinţii rus şi american. „Suntem gata să discutăm cu colegii noştri americani despre reluarea lucrărilor pregătitoare pentru summitul propus între liderii Rusiei şi Statelor Unite”, a declarat el.

Rusia rămâne fidelă acordurilor dintre preşedinţii Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, şi a aşteptat din partea Washingtonului iniţiative cu privire la locul şi data întâlnirii pregătitoare pentru summitul de la Budapesta, iniţiative care nu au urmat, a spus Lavrov, citat de TASS.

Partea rusă este gata să discute cu SUA reluarea pregătirilor pentru întâlnirea dintre Putin şi Trump, „dacă şi când colegii americani îşi vor reînnoi propunerea”, a punctat şeful diplomaţiei ruse.

Budapesta va rămâne în continuare locul preferat de întâlnire pentru Rusia, „cu atât mai mult cu cât (preşedintele SUA) Donald Trump, în cadrul întâlnirii cu (prim-ministrul Ungariei) Viktor Orbán, a confirmat că Budapesta este locul preferat şi pentru Washington”, a menţionat Lavrov.

Lavrov critică SUA pentru loviturile din Caraibe

Pe de altă parte, ministrul rus de externe a calificat drept „inacceptabile” atacurile americane din Marea Caraibelor împotriva ambarcaţiunilor pe care Washingtonul le acuză de trafic de droguri. „Aşa acţionează, în general, ţările care nu respectă legea şi cele care se consideră deasupra legii”, a declarat Serghei Lavrov la întâlnirea cu mass-media rusă, transmisă de posturile de televiziune de stat.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au efectuat o serie de atacuri în Caraibe şi Pacific împotriva unor nave pe care le acuză – fără a prezenta dovezi – că transportă droguri, făcând în total 76 de victime. Lavrov a criticat aceste acţiuni întreprinse „fără proces şi fără anchetă”.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aliat fidel al lui Vladimir Putin, a anunţat în mai o nouă apropiere între Moscova şi Caracas, odată cu semnarea unui tratat de cooperare. În schimb, relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite s-au răcit considerabil în ultimele săptămâni, Donald Trump exprimându-şi frustrarea faţă de lipsa de progrese în rezolvarea conflictului din Ucraina declanşat de Moscova în februarie 2022.

Declaraţiile lui Trump despre necesitatea unor principii durabile de soluţionare a conflictului din Ucraina au stat la baza înţelegerilor convenite în Alaska, susţine Lavrov.

Rusia abordează „în mod regulat” tema neonazismului din Ucraina în contactele cu SUA, „ei cunosc foarte bine poziţia noastră”, a spus Lavrov. De asemenea, el susţine că Donald Trump a fost „pur şi simplu dezarmat” când a aflat despre interzicerea Bisericii Ortodoxe ruse în Ucraina.

Acţiunile lui Volodimir Zelenski dovedesc că este nazist, a afirmat Lavrov lansând provocator întrebarea: „Unde sunt dovezile contrare?”

În plus, Ucraina nu a făcut nimic în domeniul drepturilor omului pentru a adera la UE, iar comisarul european Marta Kos minte în această privinţă, a acuzat şeful diplomaţiei ruse.

Rusia nu poate da dovadă de slăbiciune atunci când Uniunea Europeană demonstrează că restaurarea nazismului a devenit o valoare a Uniunii. În prezent, se simte că pocăinţa Germaniei în privinţa nazismului „nu valorează prea mult”, a mai spus Lavrov, adăugând că. „recidivele naziste” ale Germanei „sunt îngrijorătoare” şi necesită „principialitate atunci când se vor discuta soluţiile finale” pentru Ucraina.

Şeful diplomaţiei ruse nu a ratat ocazia de a-i ridica mingea la fileu lui Donald Trump, aducând în discuţie proaspătul scandal în jurul BBC, postul britanic pe care şeful Casei Albe ameninţă că îl va da în judecată cerându-i un miliard de dolari.

Mass-media britanică prezintă adesea evenimentele într-un mod „neprofesionist” şi „dăunător”, susţine Lavrov. Scandalul care a dus la demisia directorului general al corporaţiei britanice de televiziune şi radio BBC, pe fondul informaţiilor despre falsificarea discursului preşedintelui SUA Trump, „este o ruşine”.

În plus, Lavrov a atacat şi Financial Times, care a scris că summitul Putin-Trump a eşuat din cauza unei discuţii telefonice dezastruoase între el şi Rubio. Contrar informaţiilor difuzate de mass-media britanică, convorbirea telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio a fost politicoasă, „fără niciun incident”, iar Rusia nu are de ce să se justifice: „Conştiinţa noastră este curată”, a spus Lavrov.

Memorandumul „menţionat de jurnaliştii de la Financial Times este un document neoficial”, care a fost transmis SUA înainte de convorbirea telefonică dintre Putin şi Trump, „cu câteva zile înainte de această convorbire”, a subliniat Lavrov. Documentele trimise la Washington nu conţineau nimic altceva decât ceea ce s-a discutat în Alaska şi „nu au provocat o respingere” din partea americană. „Scopul acestui memorandum era să le reamintească colegilor noştri americani despre ce s-a discutat în Anchorage”, a susţinut Lavrov în faţa ziariştilor ruşi.

Londra, o putere militară slabă

Londra încearcă să compenseze „puterea sa militară slabă” prin încercări de „a diviza şi a domina”, a acuzat şeful diplomaţiei de la Moscova. Şi nu este clar cum Marea Britanie „se va spăla” după ce FSB a dezvăluit rolul său în complotul provocator ce presupunea deturnarea unui avion MiG-31 (către baza Mihail Kogălniceanu din România), a spus Lavrov.

El a criticat şi ţările baltice, afirmând că îşi „supraestimează puternic” importanţa pentru Europa de Vest şi susţine că Londra le-a atribuit rolul de „provocatori”.

„Li se atribuie rolul de a face cât mai multe mârşăvii în relaţiile cu Federaţia Rusă”, a explicat Lavrov. Ţările baltice încearcă să „provoace Rusia la acţiuni” care ar putea declanşa aplicarea articolului 5 din Tratatul NATO pentru începerea unor acţiuni militare serioase, susţine el.

Decizia Lituaniei de a închide graniţa cu Belarus este „o acţiune revoltătoare”. UE trebuie să se gândească la responsabilitatea sa pentru comportamentul ţărilor baltice şi la obligaţiile sale privind tranzitul prin Kaliningrad, a transmis Lavrov.

