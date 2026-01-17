Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valorile spirituale tradiționale și instruit pe surse corecte”

În Rusia, este „absolut necesar” să se creeze o inteligență artificială „ortodoxă”, bazată pe valorile spirituale tradiționale. O astfel de inițiativă a fost lansată în cadrul Sinodului Popular Rus Mondial (VPRN).

Vicepreședintele VRNS, Mihail Ivanov, a declarat că utilizarea modelelor occidentale de inteligență artificială, antrenate pe „valori străine”, prezintă riscul interpretărilor distorsionate și al pătrunderii ideilor nedorite în spațiul informațional, iar Rusia are nevoie de propria tehnologie, cu orientări morale și spirituale clare. „Nu este vorba despre înlocuirea pastorului sau automatizarea credinței. Acesta trebuie să fie un ghid sigur către surse verificate de cunoaștere”, a subliniat el. La Sinodul Popular Rus Mondial se consideră că problema creării unei astfel de IA face parte din securitatea spirituală a societății. El crede că algoritmii IA trebuie să se bazeze strict pe canoanele Bisericii Ortodoxe Ruse.

Crearea unei IA naționale a fost solicitată de omul de afaceri ortodox Konstantin Malofeev. El a propus crearea unui proiect rus, instruit pe surse „corecte” – de la Evanghelie și „Domostroi” până la operele lui Dostoievski, Pușkin, Lomonosov, Ilin și Dugin. El și-a publicat manifestul pe Telegram, legând ideea de declarațiile președintelui Vladimir Putin și ale patriarhului Kirill despre amenințările dezvoltării necontrolate a tehnologiilor. Malofeev vedea soluția într-o „IA rusă” autonomă, în cadrul unui internet suveran, dezvoltată de oameni cu „inteligență naturală rusă”.

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kirill, a afirmat că IA este „mai periculoasă decât energia nucleară”. Potrivit acestuia, dezvoltările occidentale devin adesea un instrument de manipulare politică, promovând corectitudinea politică și impunând o anumită paradigmă. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a cerut ca IA suverană să fie supusă unui control strict din partea statului și a societății și a avertizat asupra riscului ca omul să-și piardă responsabilitatea, abilitățile intelectuale și creative. În discursurile sale, el a asociat dezvoltarea IA cu riscul apocalipsei și a cerut „să nu se ignore un alt pericol pentru civilizație”.

Președintele Vladimir Putin, la rândul său, a acuzat sistemele occidentale de IA de rusofobie și părtinire și a declarat că dominarea lor pe piața rusă este inadmisibilă. Potrivit lui, algoritmii sunt capabili să „anuleze” cultura rusă, ignorând contribuția țării la știință, artă și literatură. Ca răspuns, Putin a făcut apel la dezvoltarea tehnologiilor naționale de inteligență artificială, bazate pe „valori tradiționale”.

Rusia este practic absentă de pe piața mondială a inteligenței artificiale. Pe site-ul în limba rusă al platformei LM Arena, unde utilizatorii evaluează modelele de inteligență artificială, cea mai bună variantă rusă, GigaChat de la Sber și YandexGPT, nu s-a clasat în top 20. Conform clasamentului Global AI Vibrancy Tool al Universității Stanford, publicat în noiembrie și care măsoară dezvoltarea și eficiența ecosistemelor de IA, Rusia ocupă locul 28 din 36 de țări. „Rusia este cu ani în urmă în dezvoltarea propriului AI. A pierdut deja această cursă și este imposibil să-i ajungă din urmă [pe lideri]”, a declarat pentru The Wall Street Journal Yuri Podorozhny, care în trecut a condus departamentul de dezvoltare a serviciilor „Yandex.Maps” și „Yandex.Metro”.

