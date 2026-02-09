Live TV

Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți pentru cei fără copii: „Ei pur şi simplu au nevoie să facă sex”

Data actualizării: Data publicării:
Plenary session of Russian State Duma
Duma de stat a Rusiei. Foto: Profimedia Images

În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi” pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva” Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează The Moscow Times.

Deputata a explicat că, în prezent, acest tip de conţinut înlocuieşte relaţiile reale, reducând motivaţia de a întemeia o familie, în special în rândul tinerilor ruşi. „Ei pur şi simplu au nevoie să facă sex. Dacă nu fac sex, probabil că există un surogat... Acestea sunt site-urile pentru adulţi. Evident, trebuie să ne gândim ce putem face în această privinţă. Poate că accesul la aceste site-uri ar trebui să fie permis doar celor care au copii”, a spus Buţkaia.

Din punctul ei de vedere, nu se poate lăsa acest domeniu fără reglementare. „Pentru că, dacă închidem ochii la această situaţie, probabil că acel spermatozoid nu se va uni niciodată cu acel ovul. Oamenii trebuie să facă dragoste pentru a avea copii”, a subliniat ea.

Autorităţile vin cu tot felul de iniţiative noi în încercarea de a scoate Rusia din criza demografică, însă situaţia continuă să se înrăutăţească. Conform datelor Rosstat, rata totală a natalităţii, care reflectă numărul mediu de copii per femeie, a scăzut la 1,374 în 2025, faţă de 1,4 în anul precedent. Este cea mai scăzută valoare din 2006. Scăderea se înregistrează pentru al zecelea an consecutiv, în ciuda apelurilor preşedintelui Vladimir Putin de a da naştere a 8-10 copii, ca în vechea Rusie.

De fapt, potrivit The Moscow Times, nu se ştie cu exactitate câţi copii se nasc în Rusia. Anul trecut, Rosstat a secretizat statisticile pe care le publica anterior o dată pe lună. Ultimele date disponibile au arătat că, în 2024, numărul naşterilor a scăzut la 1,222 milioane de nou-născuţi, minimul din 1999. Faţă de 2014, natalitatea a scăzut cu o treime, iar în ianuarie-martie 2025 a atins un minim istoric de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea – 288.000 de copii în trei luni.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
2
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
3
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
5
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați și rachete în ucraina
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea iarnă de război. Și îl avertizează pe Zelenski
Child refugee hand holding a metal fence. Social problem of war migrants.
Lege dură pentru minori într-o țară din Europa: Copiii de 13 ani ar putea răspunde penal pentru fapte grave
sedinta guvern
Guvernul se reunește în ședință extraordinară pentru modificarea legislației privind impozitele locale
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă
ID279114_INQUAM_Photos_George_Calin
Cătălin Predoiu: Polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție au obligația de prezenta imediat agresorul procurorului
Recomandările redacţiei
ninsoare in bucuresti
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h...
Amsterdam The Netherlands 22nd March 2025 National demonstration against racism and fascism. Landelijk demonstratie tege
Europenii boicotează produsele americane. Aplicațiile care identifică...
ilie bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan vine azi la Digi24
Viktor Orban și Bill Clinton, fotografie din 1998
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi...
Ultimele știri
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm
Israelul a avertizat SUA că ar putea ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială”
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Solista ale cărei fiice suferă de o boală rară dă totul pentru ele: "Ni s-a spus că s-ar putea să nu trăiască...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme Stoica despre „noul fundaș”. Update...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Serie de crime misterioase în Bulgaria. Trei persoane suspectate de crimă au fost găsite moarte. Un ONG care...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
Pro FM
Cât câștigă Bad Bunny din muzică. Detalii despre averea superstarului latino
Film Now
Staruri la Berlinala 2026. Pamela Anderson şi Channing Tatum, pe lista invitaților. Michelle Yeoh va primi...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...