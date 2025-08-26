Live TV

Rusia vrea să se retragă din Convenția europeană împotriva torturii

Data publicării:
Russian flag
Foto: Profimedia Images

Guvernul rus i-a cerut președintelui Vladimir Putin să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii, conform unei rezoluții publicate luni pe un site oficial, transmite Meduza

Rezoluția, semnată de prim-ministrul Mihail Mișustin, solicită retragerea Rusiei atât din convenție, cât și din protocoalele sale adiționale.

Statele membre ale Consiliului Europei au adoptat Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante în 1987. Rusia a ratificat-o în 1998, la doi ani după aderarea la Consiliul Europei. 

După lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022, Rusia a început să se retragă din organizațiile, convențiile și programele internaționale.

Pe lângă  retragerea din Consiliul Europei, Rusia a încetat, de asemenea, să mai fie parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a început să refuze să aplice hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. 

