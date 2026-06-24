Rusia vrea să ştie dacă Donald Trump şi-a schimbat poziţia cu privire la războiul din Ucraina după summitul G7, spune Serghei Lavrov

Rusia doreşte să afle dacă Donald Trump şi-a schimbat cu adevărat poziţia cu privire la războiul din Ucraina, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a sugerat, la summitul G7 din această lună, că preşedintele SUA înclină spre o astfel de atitudine, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relatează Reuters.

Macron, gazda summitului G7 în oraşul francez Evian-les-Bains, a afirmat că Trump a recunoscut în cadrul discuţiilor de acolo că Rusia nu doreşte pacea în Ucraina, iar acest lucru marchează „o schimbare reală de abordare” din partea SUA.

Trump însuşi a îndemnat Rusia să colaboreze cu Ucraina după ce a avut ceea ce a descris ca fiind o întâlnire „foarte bună” cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentarii care au stârnit un optimism prudent în rândul liderilor G7 cu privire la posibilitatea încheierii unui acord de pace.

„În ceea ce priveşte Ucraina, vrem să înţelegem ce s-a întâmplat la Evian”, a declarat Lavrov la un eveniment organizat miercuri la Moscova. „Americanii nu ne-au spus încă ce au reţinut de la summitul de la Evian sau care va fi direcţia lor de acţiune în viitor”, a adăugat el.

Lavrov l-a citat, de asemenea, pe Macron, care a afirmat că înţelegerile la care s-a ajuns în august anul trecut între Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin la Anchorage, în Alaska, au fost „îngropate” la Evian.

Oficialii ruşi fac referire în mod regulat la aşa-numitul „spirit de la Anchorage” – o expresie care, potrivit analiştilor, reprezintă ceea ce Moscova a interpretat ca fiind baza unui posibil acord prin care forţele ucrainene s-ar retrage din restul regiunii Donbas din estul Ucrainei, în schimbul îngheţării de către Moscova a liniilor de front din alte zone.

Kievul a afirmat în repetate rânduri că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei fără luptă, notează Reuters, citată de News.ro.

Rusia, tot mai frustrată

Subliniind frustrarea crescândă a Moscovei faţă de această situaţie, Lavrov a sugerat marţi că summitul din Alaska ar fi putut fi o „manevră a SUA pentru a câştiga timp în vederea reînarmării regimului de la Kiev”, în timp ce alţi doi oficiali ruşi de rang înalt au acuzat, de asemenea, Washingtonul în această săptămână că nu şi-a respectat „înţelegerile” de la Anchorage.

Miercuri, Lavrov a declarat că Putin a acceptat ceea ce, potrivit veteranului şef al diplomaţiei ruse, fusese o propunere a SUA. „La Anchorage, el (Putin) i-a spus preşedintelui Trump: «Există anumite nuanţe aici, dar îmi asum responsabilitatea pentru ele; accept propunerile dumneavoastră.» Acesta era deja un compromis. Iar acum ne spun: «Ascultaţi, încă nu funcţionează – haideţi să venim cu o altă concesie.»” - a arătat Lavrov.

Ministrul rus de externe a subliniat în repetate rânduri că Moscova doreşte să continue dialogul cu SUA şi aşteaptă cu interes să afle ce vor avea de spus emisarii lui Trump - Steve Witkoff şi Jared Kushner - cu ocazia următoarei lor vizite la Moscova.

Cu toate acestea, el s-a plâns şi de sancţiunile americane care continuă să fie impuse Rusiei şi a deplâns faptul că cele două ţări nu au reuşit nici măcar să reia zborurile directe sau să ajungă la un acord privind restituirea proprietăţilor diplomatice ruseşti confiscate de autorităţile americane.

De asemenea, o altă nemulţumire a lui Lavrov este că SUA nu impun nicio limită asupra armelor pe care le vând ţărilor europene pentru Ucraina.

Kremlinul îi aşteaptă pe Witkoff şi Kushner

La rândul său, Kremlinul a transmis miercuri că emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner sunt ocupaţi acum cu alte chestiuni, dar se aşteaptă ca discuţiile cu aceştia privind Ucraina să fie reluate de îndată ce vor fi disponibili.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut această declaraţie când a fost întrebat dacă alţi emisari ar putea fi implicaţi în discuţiile despre Ucraina, în condiţiile în care cei doi sunt ocupaţi. Witkoff şi Kushner fac parte din echipa SUA care negociază un acord de pace cu Iranul.

„Înţelegem că vor continua contactele”, a spus Peskov. „Desigur, în acest moment sunt ocupaţi cu alte chestiuni, dar la un moment dat vor fi disponibili, iar noi contăm pe continuarea colaborării”, a punctat el.

Peskov a mai afirmat că Rusia le este recunoscătoare trimişilor americani pentru eforturile depuse în legătură cu Ucraina, pe care le-a descris ca fiind „extrem de constructive. Sunt dispuşi să asculte toate părţile - iar acest lucru este deosebit de valoros în acest moment”, i-a lăudat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Aceste comentarii pozitive au urmat acuzaţiilor formulate de înalţi oficiali ruşi la începutul acestei săptămâni, potrivit cărora Statele Unite nu respectă „înţelegerile” la care au ajuns preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump la summitul din Alaska din luna august a anului trecut, notează Reuters.

Editor : Liviu Cojan