Rușii ajunși la închisoare își pot cumpăra „o asigurare” care să-i protejeze de tortură și abuzuri după gratii

steagul rusiei deasupra gardului unei inchisori
În Rusia, rudelor deținuților li se oferă acum o „asigurare lunară” pentru apropiații lor împotriva acțiunilor ilegale ale administrațiilor centrelor de detenție preventivă și ale penitenciarelor, precum și împotriva bătăilor din partea colegilor de celulă.

În special, un astfel de serviciu este promovat de „Centrul Ortodox de Asistență Spirituală și Protecție Juridică”, după cum a remarcat ziarul „Izvestia”.

Pe site-ul organizației se subliniază că în instituțiile penitenciare deținuții sunt maltratați, iar contactarea autorităților de stat pe cont propriu „costă mai mult decât merită”. Organizația însăși ar acționa cu participarea Bisericii Ortodoxe Ruse și ar atrage reprezentanți ai clerului pentru a supraveghea siguranța deținuților.

Organizația susține că eliberează contractul de asigurare chiar deținutului și trimite o copie șefului instituției penitenciare pentru a fi inclusă în dosarul personal. În cazul suferirii unei leziuni, documentul va permite efectuarea unei expertize medico-legale independente și formularea de pretenții materiale și morale direct către șeful arestului preventiv sau al coloniei.

De asemenea, astfel de asigurări sunt oferite în grupul „Asigurarea condamnaților” de pe Telegram, unde se ocupă de acest lucru „avocați”. Aceștia promit rezolvarea rapidă a problemei în cazul încălcării drepturilor deținuților, refuzului tratamentului medical și ignorării cererilor. Costul polițelor de asigurare variază de la cinci la câteva zeci de mii de ruble pe lună.

Serviciul Federal de Executare a Pedepselor (FSIN) a subliniat că controlul și supravegherea pieței asigurărilor sunt asigurate de Banca Centrală. Cu toate acestea, în lista autorității de reglementare nu există o categorie separată de asigurări destinate deținuților. În acest context, FSIN a pus la îndoială legalitatea unor astfel de servicii și a sugerat că ar putea fi vorba de „scheme potențial frauduloase”.

Piața acestor asigurări există datorită zvonurilor despre haosul din închisori și a neinformării cetățenilor, spune avocata Ekaterina Krasnova. „«Agenții» obțin profituri uriașe pe seama fricii rudelor pentru viața celor dragi; adesea, mamele sunt nevoite să-și dea tot ce au, în speranța că nimeni nu-i va atinge pe fiii lor în colonie”, a remarcat ea.

În același timp, potrivit ei, asigurarea deținuților împotriva acțiunilor ilegale din partea terților, precum și în caz de boală, nu contravine cerințelor legislației în materie de asigurări. Cu toate acestea, Krasnova a reamintit că asigurarea este o activitate care necesită licență și impune organizațiilor un anumit capital social, care poate ajunge la câteva zeci de milioane de ruble.

