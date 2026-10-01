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Rușii ar fi pierdut moaștele Sfântului trimise de Putin pe front pentru victorie, în timp ce fugeau de armata ucraineană

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Vladimir Putin inspects the opened grave of a medieval ruler of Moscow, warrior prince Dmitry Donskoy
Vladimir Putin la moaștele cneazului Dmitri Donskoi. Foto: Profimedia
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Armata rusă ar fi pierdut o parte din moaștele Sfântului Dmitri al Donului în timpul retragerii din zona orașului Liman, din regiunea Donetsk, a declarat Alex Parker pentru canalul Z. Potrivit canalului „Kremlevskaya Tabakerka”, locul unde se desfășura slujba de rugăciune la care se adunaseră ofițerii a fost ținta unor atacuri. În consecință, militarii au fost nevoiți să abandoneze moaștele și să se retragă în grabă.

Biserica Ortodoxă Rusă a dezmințit informațiile difuzate de canalele de Telegram. „Este o invenție, care se răspândește, după cum se poate presupune, cu intenții anticlericale”, a declarat Vakhtang Kipshidze, vicepreședintele Departamentului Sinodal al BOR pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media. În luna iulie, restauratorii au descoperit în Catedrala Arhanghelului din Kremlinul din Moscova sarcofagul lui Dmitri Donskoy — un prinț rus din vechime, care în 1380 a obținut victoria asupra oștirii Hoardei lui Mamaia pe Câmpul Kulikov. Biserica Ortodoxă Rusă a declarat că au fost „descoperite” moaștele prințului, care a fost canonizat în 1988, și a propus ca o parte din acestea să fie trimise pe frontul din Ucraina. Înainte de aceasta, Vladimir Putin a venit să se roage la moaște.

Din rămășițele prințului au fost separate fragmente mici și așezate în relicvarii special pregătite, care au fost transportate ca relicve la linia frontului, a explicat jurnalista Ksenia Luchenko, autoarea canalului „Ortodoxia și zombii”. Anterior, la front fuseseră duse particule din moaștele Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Petru și Fevronia din Murom, ale Sfântului Luca din Crimeea și ale Sfintei Matrona din Moscova, precum și câteva icoane.

Între timp, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au lansat în regiunea Donetsk cea mai amplă ofensivă din 2022. În cadrul operațiunii „Vivaldi”, armata ucraineană a eliminat avansul forțelor ruse din apropierea orașului Liman și a adus la un pas de încercuire unitățile care avansau spre Slavyansk. Conform estimărilor Rochan Consulting, FSU au reușit să elibereze 240 km². La rândul său, comandantul Corpului 3 al FSU, Andrei Beletski, a declarat că au fost capturați 250 de soldați ruși. „Rușii s-au predat cu unități întregi, împreună cu ofițeri, piloți și artileriști”, a subliniat Beletski.

Editor : A.R.

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