Rușii au găsit motivul perfect pentru a bloca WhatsApp: „Este utilizată de teroriști și recrutori”

Autoritățile ruse, pregătindu-se pentru blocarea completă a aplicației de mesagerie WhatsApp, au invocat ca nou motiv pentru interzicerea serviciului scurgerea unei conversații telefonice între reprezentanții președinților SUA și Federației Ruse privind soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina.

Anton Gorelkin, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politica informațională, unul dintre arhitecții cheie ai „GULAG-ului digital” din Rusia, a acuzat conducerea WhatsApp de organizarea de „ascultări telefonice” și de „tolerarea” divulgării datelor utilizatorilor săi.

„Din informațiile mele, un factor suplimentar (dar important) care a accelerat măsurile extreme împotriva WhatsApp a fost recentul scandal legat de scurgerea informațiilor din negocierile diplomatice. S-a ajuns la concluzia că proprietarii aplicației de mesagerie nu numai că închid ochii la utilizarea acesteia în scopuri ilegale, ci participă activ la acest lucru”, a scris Gorelkin pe canalul său de Telegram. El a mai declarat că „când WhatsApp va fi complet blocat”, serviciului nu-i va rămâne decât să „se justifice în fața utilizatorilor” din Rusia și să invoce cerințele autorităților.

Vinerea trecută, Roskomnadzor a declarat că aplicația de mesagerie, care se află în fruntea topului de popularitate în Rusia și are o audiență de aproape 100 de milioane de persoane, ar putea fi complet blocată în țară. Potrivit autorității de reglementare, WhatsApp este utilizată de teroriști și recrutori, precum și de escroci, iar conducerea serviciului continuă să ignore cerințele legilor rusești. Anterior, un alt membru al comitetului Dumei pentru politica informațională, Anton Nemkin, a declarat că blocarea WhatsApp în Rusia este „doar o chestiune de timp”.

Potrivit lui Gorelkin, administrația aplicației de mesagerie nu a reacționat în niciun fel la avertismentul RKN. El consideră, de asemenea, că interzicerea WhatsApp va avea loc și în alte țări, care „vor urma exemplul nostru, fără a aștepta noi scandaluri zgomotoase legate de scurgeri de informații și siguranța utilizatorilor, pe fondul unei atitudini tolerante față de respectarea legislației locale”.

La începutul săptămânii trecute, Bloomberg a publicat textul conversațiilor dintre trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și asistentul președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov. Conform transcrierii, printre altele, americanul a propus elaborarea unui plan de pace în 20 de puncte, similar acordului privind sectorul Gaza, pentru ca Donald Trump să nu furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk. De asemenea, Whitcoff a oferit părții ruse sfaturi despre cum să discute corect cu șeful Casei Albe.

După apariția scurgerii de informații, Ushakov a declarat pentru „Kommersant” că între Moscova și SUA „au loc unele conversații pe WhatsApp, care, în general, pot fi ascultate de cineva, într-un fel sau altul”.

