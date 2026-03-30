Rușii au început să simtă consecințele războiului. Ucraina a atacat, din nou, mai multe orașe importante cu drone

În noaptea de 29 spre 30 martie, peste 60 de drone ucrainene au atacat regiunea Rostov, a declarat șeful regiunii, Iurii Slyusar. Orașul Taganrog a fost lovit, iar în urma căderii resturilor, au luat foc clădiri de locuințe. O persoană a murit, iar alte opt au fost rănite.

Potrivit primarului orașului, Svetlana Kambulova, au fost avariate 12 blocuri de locuințe și 27 de case private, o școală, o tabără școlară și trei întreprinderi industriale. Locuitorii clădirilor au fost evacuați, incendiile au fost stinse, iar la locul căderii resturilor lucrează geniștii. „Toți cei afectați vor primi ajutor pentru a face față consecințelor”, a promis Slyusar.

De asemenea, drone ucrainene au atacat Krasnodar, a declarat primarul orașului, Evgheni Naumov. Una dintre drone s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din districtul Prikubansk din Krasnodar. Trei persoane au fost rănite. „Unui adult și celor doi copii li s-a acordat asistența medicală necesară la fața locului, fără a fi spitalizați”, au precizat reprezentanții statului major operațional al regiunii Krasnodar. În plus, o serie de explozii a zguduit orașul Togliatti din regiunea Samara, scrie Shot, citând locuitorii din zonă.

În total, au fost auzite cinci explozii deasupra orașului. Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, ținta atacului a fost fabrica chimică „KuibyshevAzot”, care fusese deja atacată pe 11 martie. Aceasta se numără printre cele mai mari zece întreprinderi din industria azotului din Rusia.

Conform raportului Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea trecută, forțele de apărare antiaeriană (AA) aflate de serviciu au „interceptat și distrus” 102 drone ucrainene de tip avion. Dronele au fost semnalate în spațiul aerian deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Voronej, Rostov, Volgograd, Penza, Ulyanovsk, Samara, teritoriul Krasnodar, zona Mării Azov și Crimeea anexată.

