Rușii au început să simtă consecințele războiului. Ucraina a atacat, din nou, mai multe orașe importante cu drone

drone folosite de ucraineni și ruși în război
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În noaptea de 29 spre 30 martie, peste 60 de drone ucrainene au atacat regiunea Rostov, a declarat șeful regiunii, Iurii Slyusar. Orașul Taganrog a fost lovit, iar în urma căderii resturilor, au luat foc clădiri de locuințe. O persoană a murit, iar alte opt au fost rănite.

Potrivit primarului orașului, Svetlana Kambulova, au fost avariate 12 blocuri de locuințe și 27 de case private, o școală, o tabără școlară și trei întreprinderi industriale. Locuitorii clădirilor au fost evacuați, incendiile au fost stinse, iar la locul căderii resturilor lucrează geniștii. „Toți cei afectați vor primi ajutor pentru a face față consecințelor”, a promis Slyusar.

De asemenea, drone ucrainene au atacat Krasnodar, a declarat primarul orașului, Evgheni Naumov. Una dintre drone s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din districtul Prikubansk din Krasnodar. Trei persoane au fost rănite. „Unui adult și celor doi copii li s-a acordat asistența medicală necesară la fața locului, fără a fi spitalizați”, au precizat reprezentanții statului major operațional al regiunii Krasnodar. În plus, o serie de explozii a zguduit orașul Togliatti din regiunea Samara, scrie Shot, citând locuitorii din zonă.

În total, au fost auzite cinci explozii deasupra orașului. Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, ținta atacului a fost fabrica chimică „KuibyshevAzot”, care fusese deja atacată pe 11 martie. Aceasta se numără printre cele mai mari zece întreprinderi din industria azotului din Rusia.

Conform raportului Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea trecută, forțele de apărare antiaeriană (AA) aflate de serviciu au „interceptat și distrus” 102 drone ucrainene de tip avion. Dronele au fost semnalate în spațiul aerian deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Voronej, Rostov, Volgograd, Penza, Ulyanovsk, Samara, teritoriul Krasnodar, zona Mării Azov și Crimeea anexată.

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cu cât vând oierii mieii de Paşte în 2026: diferenţa de preţ faţă de supermarket
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Fiul de trei luni al lui Enrique Iglesias fură deja inimile tuturor. Surorile lui sunt topite după el...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”