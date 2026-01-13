Rușii au instalat sisteme MANPADS pe dronele Shahed și au mărit sarcina utilă de luptă la 90 de kilograme

Rușii modernizează dronele Shahed prin instalarea de MANPADS (sisteme portabile sol-aer în accepțiounea clasică) și antene pentru contramăsuri de război electronic, mărind sarcina utilă de luptă a dronelor la 90 kg. Ca răspuns, specialiștii ucraineni dezvoltă propriile contramăsuri pentru a neutraliza inamicul.

Acest lucru a fost anunțat la televiziune de Iuri Ignat, șeful Departamentului de comunicații al Comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, potrivit Ukrinform.

„Dronele Shahed s-au schimbat semnificativ în ultima vreme. Atât Starlink, cât și cartelele SIM au fost deja găsite pe ele, adică canale de comunicații separate, diverse modemuri și așa mai departe. La acestea se adaugă contramăsurile de război electronic — multe elemente de pe antene au fost găsite special pentru a contracara capacitățile noastre de război electronic... Inclusiv astfel de mijloace. În plus față de MANPADS, au fost găsite și drone cu o încărcătură explozivă mărită de până la 90 kg, umplute cu șrapnel, astfel încât, chiar dacă, de exemplu, acest Shahed este lovit de un elicopter, explozia sa în aer ar provoca un nor de resturi care ar putea lovi aeronava”, a spus Ignat.

În același timp, el a menționat că serviciile de informații ucrainene și Forțele Aeriene sunt la curent cu noile dezvoltări ale inamicului.

„Toate acestea sunt luate în considerare. Este clar că inamicul nu stă degeaba, la fel cum și noi, în cele din urmă, avem propriile noastre dezvoltări și lovim inamicul acolo unde putem”, a spus Ignat.

Potrivit Ukrinform, cu o zi înainte, luptătorii din Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Armatei Ucrainene au interceptat o dronă de luptă rusă echipată cu un sistem portabil de rachete antiaeriene, un modem radio și o cameră, care permiteau controlul dronei de pe teritoriul rus și lansarea rachetelor.

