Rușii care îndrăznesc să-l critice pe Putin și au curajul să meargă la proteste sunt prinși cu ajutorul inteligenței artificiale. Camerele de supraveghere din Moscova sunt legate la un program avansat de recunoaștere facială. Programul recunoaște automat persoanele vizate și informează poliția. Sistemul este creat cu ajutorul unor algoritmi americani și folosește cipuri americane.

Sute de disidenți ruși, care au ieșit să protesteze față de război și de Vladimir Putin, au fost reținuți cu ajutorul programelor de identificare facială pe care le folosesc camerele de supraveghere din Moscova.

Unul dintre ei este Alexander Jarov, care a fost oprit de poliție într-o stație de metrou și dus la secție. Participase la un protest, alături de mii de alți oameni. A aflat ulterior că a fost identificat cu ajutorul tehnologiei avansate.

Alexander Jarov, disident rus: Statul a primit un nou instrument de represiune. Poate fi folosit la reținerea disidenților și pentru intimidarea disidenților, sau la arestări preventive fără motiv. După ce am ieșit din arest, am simțit că Rusia se transformă într-un fel de filială a Xinjiang, unde tehnologiile digitale devin jucării în mâna unui dictator.

La fel de a pățit și Serghei Pinciuc, care a fugit în Statele Unite după ce a fost arestat pentru că a demonstrat împotriva lui Putin.

Serghei Pinchuk, disident rus: Am observat, atunci când mă interogau în timpul detenției, că se uitau pe o tabletă unde erau multe poze cu mine. În Rusia, suntem învățați să trăim așa. Așa am trăit, cu Big Brother, și pe vremea URSS.

Moscova are cel puţin 160.000 de camere cuplate la o inteligenţă artificială capabilă să identifice persoanele filmate. Această tehnologie a fost integrată în sistemul de monitorizare din capitala rusă în 2017. În 2020, o instanță de decis că nu este încălcat dreptul la viață privată. Acest program, folosit de capitala Rusiei, este făcut de firme din Belarus și Rusia, care se bazează pe un algoritm american. Una dintre companii chiar a fost premiată de Statele Unite. Sistemul rulează pe cipuri produse de Nvidia și Intel, deși nu sunt dovezi că aceste două firme au încălcat sancțiuni.

Editor : Liviu Cojan