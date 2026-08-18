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Rușii care se plâng de lipsa combustibilului în benzinării au început să fie arestați sau amendați

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masini la coada la o benzinarie din rusia
Președintele Vladimir Putin a recunoscut că Rusia se confruntă cu o penurie de combustibil. Foto: Profimedia
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Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, cinci locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, Alexandr Bastrykin, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, după cum scrie portalul V1.ru, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept „manifestare publică neautorizată” și i-au reținut pe toți cei implicați în aceasta.

În final, unuia dintre participanții la acțiune, avocatul Alexei Sevastyanov, i s-au aplicat cinci zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble în temeiul articolului privind participarea la o acțiune de masă. Aceeași amendă a fost aplicată și unui locuitor din Perm — Lev Samolovskikh, care a decis să organizeze un miting și să-și „exprime public opinia cu privire la lipsa combustibilului auto din comerțul cu amănuntul”. El a notificat administrația orașului cu privire la intenția sa de a organiza acțiunea și a scris despre aceasta pe un canal de Telegram cu 44 de abonați. Ca urmare, i s-a întocmit un proces-verbal administrativ pentru „agitație ilegală”.

Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) asupra rafinăriilor de petrol. Conform analizei S&P Global, au fost scoase din funcțiune cel puțin 26 de întreprinderi, dintre care șapte nu și-au reluat producția până la sfârșitul lunii iulie. În luna august, alte patru rafinării și-au încetat activitatea.

Acest lucru a dus la scăderea capacității de rafinare a petrolului în Rusia, conform estimărilor EA Analytics, la cel mai scăzut nivel din mai 2002 — 3,6 milioane de barili pe zi. La începutul lunii august, indicatorul s-a redresat până la un nivel puțin peste 4 milioane de barili pe zi, dar se menține cu 30% sub norma sezonieră, au remarcat analiștii de la Rystad.

În același timp, până la sfârșitul lunii iulie, situația privind deficitul de benzină s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, în august, Rusia a fost lovită de un al doilea val al crizei combustibililor. Conform datelor Reuters, în cel puțin 10 regiuni au fost reintroduse restricțiile la stațiile de alimentare. Combustibilul a început să se epuizeze chiar și în regiunea Moscovei. În consecință, autoritățile au lansat o campanie de aprovizionare prioritară cu benzină a capitalei.

Conform surselor ziarului „Kommersant”, până la începutul lunii septembrie, criza combustibilului din Rusia ar putea intra într-o nouă etapă, întrucât în Belarus rafinăria din Novopolotsk — una dintre cele două rafinării de la care ajunge combustibilul pe piața rusă — va intra în reparații programate. De asemenea, mai multe rafinării mari din Rusia urmează să intre în reparații programate.

Editor : A.R.

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