În dimineața zilei de 2 mai, internetul mobil a încetat din nou să funcționeze în Sankt Petersburg. Conform datelor Downdetector, plângerile utilizatorilor au început să sosească la ora 7.00, ora Moscovei, iar până la ora 11.50 numărul acestora a ajuns la 2.400.

Locuitorii orașului menționează că au acces doar la site-urile din „lista albă”, iar restul resurselor, aplicațiile de mesagerie și serverele de jocuri sunt inaccesibile. Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenco, a anunțat anterior pericolul unui atac cu drone și a avertizat asupra „unei posibile scăderi a vitezei internetului mobil”.

Astfel de întreruperi au loc în mod regulat în Sankt Petersburg. De exemplu, o pană majoră a fost observată pe 5 aprilie — atunci, după anunțarea pericolului aerian, au fost primite peste 1.800 de plângeri. Blocajele au fost înregistrate și pe 17 și 9 martie, iar de ambele dăți guvernatorul Drozdenco a avertizat cu privire la amenințarea reprezentată de UAV-uri și la scăderea vitezei. O excepție a constituit data de 22 martie: internetul a fost din nou oprit în oraș, dar nici autoritățile regionale, nici Ministerul Apărării din Rusia nu au anunțat vreun pericol, iar regiunea nu a figurat în rapoartele privind atacurile cu drone.

Conform datelor proiectului „În legătură”, până la 20 martie, „listele albe” cu site-urile autorizate fuseseră implementate în 72 de regiuni din Rusia. Întreruperile internetului mobil au început în țară din mai 2025, după care, până la sfârșitul anului, Rusia a devenit lider mondial în ceea ce privește amploarea întreruperilor: conform calculelor Top10VPN, acestea au afectat practic întreaga populație — 146 de milioane de persoane.

În februarie 2026, Vladimir Putin a semnat o lege care obligă operatorii să suspende serviciile la cererea FSB și îi exonerează de răspundere față de abonați. După cum a raportat Reuters, citând surse, autoritățile ruse se inspiră din experiența Chinei („Marele Firewall”) și a Iranului (întreruperi regulate ale internetului în timpul protestelor) pentru a învăța să blocheze segmente extinse ale rețelei, controlând în același timp comunicațiile online. Experții RKS Global prevăd trecerea completă la un internet izolat în Rusia până în 2028.

